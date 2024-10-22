Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden taburcu olan Reha Muhtar, Bebek'te görüntülendi.
Arkadaşıyla mekanda oturup sohbet eden Muhtar'ın son hali dikkat çekti. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir hayli zayıfladığı gözlenen Reha Muhtar'ın eski günlerine döndüğü dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Sağlık › Entübe edilen Reha Muhtar sağlığına kavuştu! İşte ilk görüntüleri - Son Dakika
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