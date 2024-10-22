Entübe edilen Reha Muhtar sağlığına kavuştu! İşte ilk görüntüleri

Sağlık

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Eski haber spikeri Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta İstanbul Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Hastaneden taburcu olan Reha Muhtar, Bebek'te görüntülendi.

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

Arkadaşıyla mekanda oturup sohbet eden Muhtar'ın son hali dikkat çekti. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; bir hayli zayıfladığı gözlenen Reha Muhtar'ın eski günlerine döndüğü dikkatlerden kaçmadı.