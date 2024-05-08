Epilepsi hastası çocuğa Almanya'dan tekerlekli sandalye - Son Dakika
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Sağlık

Epilepsi hastası çocuğa Almanya'dan tekerlekli sandalye

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası 9 yaşındaki Yemliha İsmail Çağmel'e Almanya'dan tekerlekli sandalye temin edildi. Aynı zamanda Beşiktaşlı olan Çağmel'e atkı, forma ve çeşitli hediyeler de verildi.

08.05.2024 20:49  Güncelleme: 21:28
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Epilepsi hastası Yemliha İsmail Çağmel'e Almanya'dan tekerlekli sandalye

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan epilepsi hastası 9 yaşındaki Yemliha İsmail Çağmel'e Almanya'nın Hamburg şehrindeki yardımseverler tarafından tekerlekli sandalye temin edildi.

Almanya'nın Hamburg şehrinde uzun yıllar engelli derneğinde yöneticilik ve başkanlık yapan, gazeteciliğin yanı sıra sağlık kuruluşunda iş yeri temsilcisi ve Türk kökenli milletvekilinin basın danışmanlığını yapan Ali Akdemir, Tavşanlı'da yaşayan 9 yaşındaki Serapalpalsi Epilepsi hastası İsmail Çağmel'e tekerlekli sandalye getirdi. Aynı zamanda Beşiktaşlı olan Çağmel'e atkı, forma ve çeşitli hediyeler de verildi.

Ali Akdemir, Almanya'da bulunan Tavşanlılı Osman Soycan'a, katkı sunan Orhan Dilek ve sanatçı Pınar Ergin'e, bir çocuğun mutlu gülüşüne katkı sağlamalarından dolayı teşekkür etti. Akdemir, "Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 9 yaşındaki Serebral palsili Epilepsi tanısı konulan engelli çocuğumuzun hayatını kolaylaştırmak amacıyla özel engelli sandalyesini gidip bizzat kendisine teslim ettim. Bir emanet daha yerine, sahibine ulaştı. İyiliğe vesile olup, çocuğumuzun yüzünde gülümsemeye neden olan yardımsever, paylaşımcı dost yüreklere teşekkür ediyorum. İyiki sizin gibi yüreği güzel insanlar var hala bu toplumda. Hayatı paylaşmak için engel yok" dedi.

Akdemir, yapılacak küçük bir desteğin bir engellinin tekerlekli sandalyesinin vidası, eğitime bir katkı veya sağlık hizmetinde iğne olabileceğini belirtti. Bu mutlu gülüşlere katkı sağlayan duyarlı herkese teşekkür etti.

Belediye çevre temizlik biriminde çalışan baba Yusuf Çağmel ise engelli bir çocuğa sahip olduğunu ve kendisinin de engelli adayı olduğunu söyledi. Birçok ilde engelliler için taksi olduğunu ve Tavşanlı'da da bir engelli taksi olmasını istediğini belirtti. Çağmel, engellilerin hastaneye gitmek için taksi tutmak zorunda kaldığını ve bunun da masraflı olduğunu vurguladı.

Anne Zahide Çağmel ise "Çocuğum epilepsi hastası ve yüzde 90 engelli durumu var. Böyle bir araca ihtiyacımız vardı. Hepsine çok teşekkür ederim. Engelliler yalnız değildir, hayat birbirine omuz verince güzel oluyor. Sağolsunlar Almanya'dan buraya getirdiler ve emaneti teslim ettiler."

Almanya'dan gelen tekerlekli sandalyenin engelli çocuğa büyük bir mutluluk yaşattığı ve bu güzel olayın tüm topluma örnek olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Epilepsi hastası çocuğa Almanya'dan tekerlekli sandalye - Son Dakika

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