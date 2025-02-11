Epilepsi Nöbetinde Yanlış Müdahalelere Dikkat!

Sağlık

Uzman doktor epilepsi konusunda uyardı: "Çene açma hareketinin nöbeti durdurduğuna yönelik bir etkisi yoktur"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Kaçmaz, "Epilepsi hastasına kesinlikle çene açıcı ya da nöbeti durduracak herhangi bir müdahale bulunulmamalarıdır" dedi.

Uzmanlar epilepsi hastalarına yanlış müdahale yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Birçok müdahalenin vatandaşlar tarafından yanlış bilindiğini açıkladı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Kaçmaz, epilepsi, beynin elektriksel aktivitesinin olumsuz bir sonucu olarak ortaya çıkan bir hastalık olduğunu, genellikle beynin belirli bölgelerinde oluşan, daha önce beyne ait olmayan elektriksel aktivitelerin ortaya çıkardığı bir semptomlar grubu olup birçok türünün olduğunu söyledi.

En sık karşılaştıkları temporal epilepsiler olduğunu, halk dilinde daha çok "sara" olarak bilindiğini belirten Kaçmaz, "Epilepsiye müdahale bilimsel olarak kesinlikle hastaya müdahale edilecek ortamı güvenlik koridoruna alınmalı. Üzerine düşebilecek bir cisim varsa oradan uzaklaştırılmalı, etrafında sivri cisimler varsa o cisimleri uzaklaştırılmalı, üzerinde sıkı giysi varsa kravat ve benzeri onları açmak lazım. Epilepsi hastasına kesinlikle çene açıcı ya da nöbeti durduracak herhangi bir müdahale bulunulmamalarıdır" dedi.

Özellikle elleriyle çenesine açmaya çalışan vatandaşların olduğunu ve bu müdahale ile çenenin zarar görebileceği veya kırılabileceğini dikkat çeken Kaçmaz, "Parmağımızı da kaptıra biliriz. Kesinlikle çene açma hareketinin nöbeti durdurduğuna yönelik bir etkisi yoktur. Bir de hastaya soğan, kolonya benzeri şeyleri koklatmanın hastanın nöbetini durdurduğuna dair bir bilimsel veri yok bunu kesinlikle yapmamak lazım. Hasta kendi kendisinin nöbetini durmasını beklemek lazım yapılması gerek en uygun şey 112'yi aramaktır. Epilepsi, birçok hastalık ile karıştırılıyor. Şekerin düşmesi, kalp hızının düşmesi de ani baygınlıkların oluşturduğunu ve her nöbeti epilepsi olmadığı bilinmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.