Erciyes'te Acil Tıp Eğitimleri Gerçekleşti

14.05.2026 14:54
ERÜ Tıp Fakültesi, acil tıp alanında iki önemli kurs düzenleyerek hekimlerin gelişimine katkı sağladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Türkiye Acil Tıp Derneği'nin (TATD) iş birliğiyle düzenlenen iki organizasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS) tarafından düzenlenen "Temel Ultrason Kursu" ile Türkiye Acil Tıp Derneği Havayolu Çalışma Grubunca (TATDHAVAYOLU) gerçekleştirilen "Mekanik Ventilasyon Kursu" ile acil tıp alanındaki güncel yaklaşımlar, teorik ve pratik eğitimlerle ele alındı.

ERÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ertuğrul Aslan'ın yerel koordinatörlüğünde düzenlenen bu eğitimler, bölgede görevli hekimlerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağladı. Kritik hasta yönetiminde, hayati önem taşıyan bu iki eğitim, uzman eğitmenlerinde katılımıyla verimli bir öğrenme sürecine dönüştü.

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ertuğrul Aslan, düzenlenen kursla ilgi olarak yaptığı konuşmada, "Akademik birikimimizi ulusal çalışma gruplarının tecrübesiyle birleştirmeye ve sağlık hizmeti kalitemizi en üst seviyeye taşıyacak eğitim faaliyetlerine öncülük etmeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

