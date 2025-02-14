Erdemli'de Sigarayı Bırakanların Yüzde 80'i Başarılı - Son Dakika
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Sağlık

Erdemli'de Sigarayı Bırakanların Yüzde 80'i Başarılı

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Mersin Erdemli'deki sigara bırakma polikliniklerine başvuranların yüzde 80'i sigarayı bıraktı.

14.02.2025 11:52
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Polikliniklere başvuranların yüzde 80'i sigarayı bıraktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan iki sigara bırakma polikliniğine başvuranların yüzde 80'i, 25 günlük ilaç kullanımın ardından sonuç alarak sigaraya alışkanlığından kurtuldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan iki sigara bırakma polikliniğine başvuranların yüzde 80'i, 25 günlük ilaç kullanımın ardından sonuç alarak sigara alışkanlığından kurtuldu. Kent genelinde bulunan 9 polikliniğe son bir yılda 3 bin 339 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Mersin merkez ve ilçelerinde 9 sigarayı bırakma polikliniği hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl kent genelindeki polikliniklerde 3 bin 339 kişinin sigarayı bırakmak için tedavi gördüğü belirtildi. Erdemli ilçesinde bulunan iki polikliniğe başvuranların yüzde 80'i sigarayı bırakırken, bu anlamda önemli bir başarı sağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü de hem sağlık hem de ekonomik yönden vatandaşlara zarar veren sigarayı bırakmak isteyenlerin polikliniklere başvurmasını isterken, tedavinin tamamen ücretsiz olduğunu bildirdi.

Mersin genelinde 9 sigara bırakma polikliniği olduğunu, bunlardan ikisinin ise Erdemli'de bulunduğunu belirten İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, Mersin'de polikliniklere başvuran hasta sayısının da 3 bin 339 kişi olduğu söyledi. Loğlaroğlu,"Erdemli'de 2 polikliniğe başvuranların yüzde 80'i sigarayı bıraktı. Bu bizi çok mutlu etti. Hastalarımızın sigarayı bıraktığı için hem gururlu hem de sevinçliyiz. Vatandaşlarımızın sigarayı bırakması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Hiç bir hastamızı geri döndürmüyoruz"

Sigarayı bırakmak için kullanılan ilacın süresinin 25 gün olduğuna dikkat çeken Sigarayı Bırakma Polikliniği Görevlisi Dr. Tuğba Dilek Ateş, ilk 3 gün 6, daha sonra 13'üncü güne kadar 5 adet kullanıldığını, ardından kademe kademe azaltıldığına değinerek nasıl etki etiğini anlattı.

Şuana kadar ciddi bir yan etki ile karşılaşmadıklarına değinen Ateş, "Bırakma oranlarımız çok güzel. Başvuranların yaklaşık yüzde 80'i sigarayı bıraktı. Sigarayı bırakmak isteyenler bize direk başvuru yapabilirler. ya da aile hekimlerimiz üzerinden veya 'Alo 171'den Sağlıklı Hayat Merkezindeki sigara bırakma polikliniğimize randevu alabilirler. Hiç bir hastamızı geri döndürmüyoruz, mutlaka bakıyor, muayene ediyoruz ilaç kullanımına uygunsa başlıyoruz" diye konuştu.

31 yıl sigara içti, eşiyle birlikte bıraktı

31 yıl sigara kullanan ve eşiyle birlikte sigarayı bırakan emekli polis memuru Mehmet Demirezen de "31 yıl sigara içtim. Sağlık yönünden etkilenmeye başladık. Eşimle birlikte sigarayı bırakma kararı aldık, kuruma müracaat ettik. Bize bir ilaç tavsiye ettiler, kısa sürede neticeyi aldık ve sigarayı bıraktık. 8 aydır da içmiyorum. Daha önce merdivenleri çıkarken bile soluk soluğa kalıyorduk şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüşümün yarısını yürüyorum, yarısını koşuyorum. Vücudum kendini göstermeye başladı. Nefes almalarım rahat, hayatım düzene bindi, en azından üzerimde koku yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Erdemli'de Sigarayı Bırakanların Yüzde 80'i Başarılı - Son Dakika

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