Ergenlikte Beyin Gelişimi Semineri - Son Dakika
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Ergenlikte Beyin Gelişimi Semineri

Ergenlikte Beyin Gelişimi Semineri
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Diyarbakır'da 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programında ergenlik dönemi ve beyin gelişimi ele alındı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programında ergenlik dönemindeki beyin gelişimi ele alındı. Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Soysal, ergenliğin doğru destek ve yönlendirmelerle yaşam boyu kazanımlara dönüştürülebilecek önemli bir gelişim dönemi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından toplumun sağlık okuryazarlığını güçlendirmek, koruyucu sağlık yaklaşımını desteklemek ve güvenilir sağlık bilgisine erişimi artırmak amacıyla hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı devam ediyor. Program kapsamında, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Abdullah Biroğul Konferans Salonunda "Ergenlerde Beyin Gelişimi ve Fırsatlar" konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak katılan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Soysal, ergenlik döneminde beyinde meydana gelen değişimler ve bu sürecin fırsata dönüştürülmesini sağlayacak yaklaşımlar hakkında bilgiler verdi. Soysal, beynin yaşam boyunca değişmeye devam ettiğini, erken çocukluktan sonra en yüksek değişim ve öğrenme kapasitesinin görüldüğü ikinci önemli dönemin ergenlik olduğunu ifade etti. Soysal, bu süreçte beyinde sinaptik budanma, miyelinizasyon ve beyin ağlarının yeniden düzenlenmesi gibi önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Soysal, ergenlik döneminin yalnızca sorunlarla ilişkilendirilen bir süreç olarak değil, güçlü bir öğrenme ve gelişim fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ergenlikte sosyal öğrenmenin hızlandığını ve arkadaş çevresinin gençlerin davranışları üzerinde daha etkili hale geldiğini aktaran Soysal, kimlik, meslek hedefleri, arkadaşlık ilişkileri, inançlar ve yaşam alışkanlıklarının bu dönemde şekillenmeye başladığını kaydetti. Soysal, dil öğrenme, müzik, spor, kodlama ve sanat gibi alanlarda sunulan imkanların ergenlerin gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğini dile getirdi.

Sunumda, ergenlerin gelişiminin desteklenmesi için güvenli yetişkin ilişkileri kurulması, olumlu akran ortamlarının oluşturulması, sorumluluk ve özerklik verilmesi, karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması, uyku ve egzersiz alışkanlıklarının desteklenmesi ile duygu koçluğu yapılması gerektiği belirtildi. Risk alma eğiliminin ise spor, sanat, gönüllülük, münazara ve bilimsel yarışmalar gibi güvenli alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Ebeveynlere de önemli mesajlar veren Soysal, katı yasaklar yerine rehberlik edilmesini, gençlerin hata yapmasına ve deneyim kazanmasına fırsat tanınmasını, düşüncelerinin dinlenmesini ve yetişkinlerin davranışlarıyla olumlu rol model olmasını önerdi. Soysal, teknolojinin tamamen yasaklanması yerine dengeli, bilinçli ve gelişimi destekleyen bir kullanım düzeni oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ergenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ergenlikte Beyin Gelişimi Semineri - Son Dakika

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