Erken Evre Pankreas Kanseri Tespiti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erken Evre Pankreas Kanseri Tespiti

Erken Evre Pankreas Kanseri Tespiti
19.07.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Uğur Coşkun, kan testiyle erken pankreas kanserinin %90'ını tespit ettiklerini belirtti.

Prof.Dr.Uğur Coşkun, kan testiyle erken evre pankreas kanserinin yüzde 90'ının tespit edilebildiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr.Uğur Coşkun, pankreas kanserinin en ölümcül seyreden kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Bunun en önemli nedeni, hastalığın erken belirti vermemesi ve genellikle ileri evrede fark edilmesidir. Erken teşhis edilebildiğinde cerrahi ile iyileşme şansı yüksekken, hastaların çok az bir kısmında bu şans yakalanabiliyor. Japonya'daki Kanazawa Üniversitesi'nden Dr. Yamashita başkanlığındaki bir araştırma ekibi, basit bir kan testinin erken evre pankreas kanserini yüksek oranda yakalayabildiğini ortaya koydu. Yamashita ve arkadaşları, daha önce geliştirdikleri ve kandaki gen aktivitesini tümör belirteci CA19-9 ile birlikte değerlendiren "Panregza" adlı testi, erken evre hastalarda da denedi. Bu amaçla evre 0-1 pankreas kanseri tanısı almış 10 hasta ile 104 sağlıklı kişinin kan örnekleri karşılaştırıldı.Sonuçlar oldukça çarpıcı çıktı: Kandaki gen aktivitesine bakan test, erken evre kanserli hastaların yüzde 90 doğru tespit etti. Buna karşılık, rutin kullanılan tümör belirteci CA19-9 ise bu hastaların yalnızca 10'da 1'ini (yüzde10) yakalayabildi. Bu da gen testinin, klasik kan tahliline göre çok daha güvenilir bir erken uyarı sistemi olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmanın erken teşhis açısında umut verici bir adım olduğunu ifade eden Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"Yamashita ve arkadaşlarına göre bu bulgunun önemi büyük, çünkü pankreas kanserinde evre 0'da yakalanan hastalarda beş yıllık sağkalım oranı yüzde 100'e kadar çıkabiliyor. Evre ilerledikçe bu oran hızla düşüyor. Yani hastalığın ne kadar erken yakalandığı, hastanın hayatta kalma şansını doğrudan belirliyor. Sonuç olarak, bu çalışma pankreas kanseri gibi sinsi seyreden bir hastalıkta erken teşhisin artık basit bir kan tahliliyle mümkün olabileceğine dair umut verici bir adım. Ancak bu testin geniş hasta gruplarında daha kapsamlı çalışmalarla doğrulanması gerekiyor. Yine de özellikle ailesinde pankreas kanseri öyküsü olan veya risk grubunda yer alan kişilerin, doktorlarıyla birlikte düzenli takip ve tarama seçeneklerini değerlendirmesi büyük önem taşıyor" - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Japonya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erken Evre Pankreas Kanseri Tespiti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?
Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı Tahliye edilen eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak yeniden tutuklandı
Ardahan Valiliği’ne Ömer Hilmi Yamlı atandı Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum

09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
09:20
İran’da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
09:15
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı
09:11
İkinci El Piyasasında Yavaşlama Nedenleri
İkinci El Piyasasında Yavaşlama Nedenleri
08:06
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
İşe gitmek için arabasına bindi, hayatının şokunu yaşadı
07:57
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 09:44:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Erken Evre Pankreas Kanseri Tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.