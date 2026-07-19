Erken Evre Pankreas Kanseri Tespiti

Prof.Dr.Uğur Coşkun, kan testiyle erken evre pankreas kanserinin yüzde 90'ının tespit edilebildiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof.Dr.Uğur Coşkun, pankreas kanserinin en ölümcül seyreden kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Bunun en önemli nedeni, hastalığın erken belirti vermemesi ve genellikle ileri evrede fark edilmesidir. Erken teşhis edilebildiğinde cerrahi ile iyileşme şansı yüksekken, hastaların çok az bir kısmında bu şans yakalanabiliyor. Japonya'daki Kanazawa Üniversitesi'nden Dr. Yamashita başkanlığındaki bir araştırma ekibi, basit bir kan testinin erken evre pankreas kanserini yüksek oranda yakalayabildiğini ortaya koydu. Yamashita ve arkadaşları, daha önce geliştirdikleri ve kandaki gen aktivitesini tümör belirteci CA19-9 ile birlikte değerlendiren "Panregza" adlı testi, erken evre hastalarda da denedi. Bu amaçla evre 0-1 pankreas kanseri tanısı almış 10 hasta ile 104 sağlıklı kişinin kan örnekleri karşılaştırıldı.Sonuçlar oldukça çarpıcı çıktı: Kandaki gen aktivitesine bakan test, erken evre kanserli hastaların yüzde 90 doğru tespit etti. Buna karşılık, rutin kullanılan tümör belirteci CA19-9 ise bu hastaların yalnızca 10'da 1'ini (yüzde10) yakalayabildi. Bu da gen testinin, klasik kan tahliline göre çok daha güvenilir bir erken uyarı sistemi olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmanın erken teşhis açısında umut verici bir adım olduğunu ifade eden Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"Yamashita ve arkadaşlarına göre bu bulgunun önemi büyük, çünkü pankreas kanserinde evre 0'da yakalanan hastalarda beş yıllık sağkalım oranı yüzde 100'e kadar çıkabiliyor. Evre ilerledikçe bu oran hızla düşüyor. Yani hastalığın ne kadar erken yakalandığı, hastanın hayatta kalma şansını doğrudan belirliyor. Sonuç olarak, bu çalışma pankreas kanseri gibi sinsi seyreden bir hastalıkta erken teşhisin artık basit bir kan tahliliyle mümkün olabileceğine dair umut verici bir adım. Ancak bu testin geniş hasta gruplarında daha kapsamlı çalışmalarla doğrulanması gerekiyor. Yine de özellikle ailesinde pankreas kanseri öyküsü olan veya risk grubunda yer alan kişilerin, doktorlarıyla birlikte düzenli takip ve tarama seçeneklerini değerlendirmesi büyük önem taşıyor" - ANKARA