Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına kazandırılan son teknoloji endoskopi sistemi hizmete sunuldu. Yeni nesil görüntüleme teknolojileriyle sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeye, teknolojik altyapısını güçlendirmeye ve tıpta uzmanlık eğitimini geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Genel Cerrahi Anabilim Dalına kazandırılan yeni nesil endoskopi sistemi, hastaların hizmetine sunuldu. Genel Cerrahi Endoskopi Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Muhammet Akyüz, kliniğin yalnızca Kayseri'ye değil, çevre illerden başvuran çok sayıda hastaya da hizmet verdiğini belirterek, yeni teknolojik yatırımın özellikle sindirim sistemi hastalıklarının erken tanısı, endoskopik tedaviler ve uzmanlık eğitimi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Genel cerrahide 1 yılda 3 bin 791 endoskopik işlem gerçekleştirildi

Kliniğin endoskopik işlem kapasitesine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Muhammet Akyüz, "Genel Cerrahi Anabilim Dalımızda sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik kapsamlı endoskopik işlemler gerçekleştirilmektedir. 25 Eylül 2025 ile 24 Eylül 2026 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde bin 831 gastroskopi, bin 620 kolonoskopi, 288 rektoskopi ve 52 perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) işlemi olmak üzere toplam 3.791 endoskopik girişim gerçekleştirilmiştir. Bu yüksek işlem hacmi, kliniğimizin bölge halkına sunduğu sağlık hizmetinin kapsamını ve endoskopik girişimler konusundaki deneyimini ortaya koymaktadır." dedi.

Yeni Nesil Teknoloji, Mide ve Bağırsak Kanserlerinin Erken Tanısına Katkı Sağlayacak

Endoskopik incelemelerin özellikle sindirim sistemi kanserlerinin erken tanısındaki önemini vurgulayan Prof. Dr. Akyüz, "Mide ve kalın bağırsak kanserleri, erken tanının hastalığın seyri ve tedavi başarısı üzerinde büyük önem taşıdığı hastalıklar arasındadır. Endoskopik yöntemlerle kanser öncüsü lezyonların ve poliplerin tespit edilmesi, uygun durumlarda aynı işlem sırasında çıkarılabilmesi, hastalıkların önlenmesi ve erken evrede tedavi edilebilmesi açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

Kliniğimize kazandırılan yeni nesil endoskopi sistemi, gelişmiş görüntüleme altyapısıyla sindirim sistemi mukozasının daha net ve ayrıntılı değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Böylece özellikle küçük poliplerin, şüpheli mukozal değişikliklerin ve erken dönem kanser belirtilerinin değerlendirilmesinde teşhise dair imkanlarımızın güçlendirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Endoskopik Yöntemlerle Cerrahi Müdahaleye Gerek Kalmadan Tedavi İmkanı

Endoskopinin yalnızca tanı amaçlı kullanılmadığını, birçok hastalığın tedavisinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Akyüz, "Kliniğimizde gastroskopi ve kolonoskopi işlemlerinin yanı sıra poliplerin çıkarılması, sindirim sistemi kanamalarının endoskopik yöntemlerle kontrol altına alınması, biyopsi alınması ve ağızdan yeterli beslenemeyen hastalarda PEG yöntemiyle beslenme yolunun oluşturulması gibi çeşitli tedavi edici işlemler uygulanmaktadır.

Genel Cerrahi bünyesinde bulunan elektrokoter, kanama durdurucu klip sistemleri ve diğer endoskopik tedavi ekipmanları sayesinde birçok girişim, uygun hastalarda açık cerrahi müdahaleye gerek kalmadan gerçekleştirilebilmektedir. Yeni endoskopi sistemimizle birlikte bu işlemlerin daha etkin ve güvenli şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Endoskopi Eğitiminde Güçlü Altyapı

Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalının sağlık hizmetlerinin yanı sıra hekim eğitiminde de önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Akyüz, "Genel Cerrahi bünyesinde uzun yıllardır endoskopik tanı ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmekte olup, kliniğimiz Sağlık Bakanlığı tarafından gastrointestinal sistem endoskopisi sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen merkezler arasında yer almaktadır.

Deneyimli akademik kadromuz, yüksek hasta ve işlem hacmimiz, gelişmiş endoskopik cihaz altyapımız ve dijital görüntü kayıt sistemlerimizle hekimlerimizin endoskopi alanındaki eğitimlerini desteklemekteyiz. Yeni nesil endoskopi sistemimizin hizmete alınması, hem tıpta uzmanlık eğitimi alan hekimlerimizin hem de sertifikalı endoskopi eğitimine katılacak hekimlerin güncel teknolojilerle çalışma imkanlarını geliştirecektir." dedi.

Hedefimiz, Hastalarımıza En Güncel Teknolojilerle Nitelikli Sağlık Hizmeti Sunmak

Prof. Dr. Muhammet Akyüz açıklamasının sonunda, "Erciyes Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı olarak temel hedefimiz, bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek hastalarımıza modern, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaktır. Yeni nesil endoskopi sistemimizin kliniğimize kazandırılması, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Teknolojik altyapımızı güçlendiren, hastalarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini artıran ve eğitim faaliyetlerimizi destekleyen bu değerli yatırım dolayısıyla Rektörlüğümüze, Başhekimliğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.