Erzincan\'da kız Kur\'an kursunda 98 kişi sağlık taramasından geçirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Bilal-i Habeşi Kız Kur'an Kursu'nda sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Müdürlüğün 2 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından düzenlenen etkinlikte 98 kişiye sağlık taraması yapıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara teknoloji bağımlılığı, yetişkinlere ise sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, ruh sağlığı, kanser taramaları ve erken teşhis konularında eğitim verildi.

Çocuklara duruş analizi, yetişkinlere el kavrama gücü testi uygulanırken, katılımcıların ağız ve diş sağlığı muayeneleri de gerçekleştirildi.

Programda ayrıca akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklardan korunma, bağımlılıkla mücadele, kadın ve çocuk sağlığı ile sağlıklı yaş alma konularında bilgilendirme yapıldı.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine de dikkat çekilerek katılımcılarda farkındalık oluşturulması amaçlandı.