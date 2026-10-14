Erzincan'da Kur'an kursunda 94 kişiye hizmet verildi, 6 kişi hastaneye yönlendirildi - Son Dakika
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Erzincan'da Kur'an kursunda 94 kişiye hizmet verildi, 6 kişi hastaneye yönlendirildi

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Erzincan\'da Kur\'an kursunda 94 kişiye hizmet verildi, 6 kişi hastaneye yönlendirildi
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Erzincan'da 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi personelinin Kur'an kursundaki saha çalışmasında 94 kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Taramalarda 43 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi, 11 HPV ve 10 mamografi yapıldı; risk tespit edilen 6 kişi hastaneye yönlendirildi.

Erzincan'da Sağlıklı Hayat Merkezi personelince gerçekleştirilen saha çalışmasında 94 kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından Şekerci İsmail Yalçınkaya Kız Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen çalışmada çocuklar ve yetişkinlere yönelik sağlık taramaları ve eğitimler düzenlendi.

Çalışma kapsamında 4-6 yaş grubundaki 43 çocuğa teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi, ebeveynleri ekran kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Diyetisyen eşliğinde sağlıklı beslenme eğitimi verilirken katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Fizyoterapist tarafından fiziksel aktivite konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi, çocuklara postür analizi, yetişkinlere ise el bileği kavrama testi uygulandı.

Diş hekimlerince ağız ve diş muayeneleri yapılarak koruyucu sağlık eğitimi verildi. Psikolog tarafından ruh sağlığı ve mutlu bireyler konulu söyleşi düzenlendi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimince kanser taramaları ve erken teşhis konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda 11 kişiye HPV taraması, 10 kişiye mamografi hizmeti sunuldu.

Akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşlanma konularında da eğitimlerin verildiği çalışmada, katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi.

Taramalarda risk tespit edilen 6 kişi, ileri tetkik ve tedavi için hastaneye yönlendirildi.

Kaynak: İHA
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