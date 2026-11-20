Erzincan'da, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında "Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu" düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu, yaptığı konuşmada, organ bağışının insanların hayatına umut sunduğunu belirtti.

Toplumsal dayanışma açısından da organ bağışının önemli olduğunu vurgulayan Kadiroğlu, nakil bekleyen hastaların yaşam mücadelesinde bağışçıların ve ailelerinin üstlendiği rolün büyük olduğunu ifade etti.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da Türkiye'de 2026 itibarıyla 30 bin 675 hastanın organ nakli beklediğini, bunların 26 bin 141'inin böbrek nakli bekleyen hastalardan oluştuğunu bildirdi.

Kuyrukluyıldız, organ bağışına ilişkin tıbbi, hukuki ve dini soruların uzmanlar tarafından yanıtlanmasının toplumsal güveni güçlendireceğini belirterek üniversitelerin farkındalık çalışmalarındaki sorumluluğuna dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin de organ bağışının nakil bekleyen hastalar için hayati bir ihtiyaç olduğuna değinerek, toplumda bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesinin ve bağış bilincinin yaygınlaştırılmasının önemini anlattı.

Programda, kentte sağlık çalışanı olarak görev yapan ve babasından böbrek nakli olan Onur Arslan, yaşadığı süreci katılımcılarla paylaştı.

Program, Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can'ın "Organ Bağışı ve Beyin Ölümü" başlıklı sunumu ve İl Müftüsü Selim Yazıcı'nın insan hayatının korunmasının İslam dininde taşıdığı önemi anlatmasıyla sona erdi.