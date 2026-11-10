Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi\'nde sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verildi

Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının mesleki gelişimi için hizmet içi eğitim düzenlendi. Eğitimde sağlık hizmetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı, katkı sunan öğrencilere teşekkür belgesi verildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.
Hastanede düzenlenen program kapsamında, sağlık hizmetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Eğitime katkı sunan öğrencilere, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Kaya ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurcan Keçeci tarafından teşekkür belgeleri verildi.
Program, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA
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