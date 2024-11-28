Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Erzurum\'da 112 Acil Sağlık Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Erzurum'da yoğun kış şartlarına karşı 112 Acil Sağlık hizmetleri, 450 personel ve çeşitli araçlarla hastalara hızlıca ulaşmak için hazırlandı. Ekipler, kar ve hava koşullarında zorlu mücadeleye hazır.

28.11.2024 15:09  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YOĞUN kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekipleri hazırlıklarını tamamladı. 450 personel, 36 istasyonda 58 kara ambulansı, 5 adet 4 çeker paletli ambulans, 2 snowtrak ve 1 helikopter ambulansla vatandaşlara hizmet verecek.

Kar yağışıyla birlikte zorlu kış mevsiminin başladığı Erzurum'da 112 Acil Sağlık hizmetleri kış hazırlıklarını tamamladı. 2023 yılı içerisinde 71.353 hastaya, 2024 yılı içerisinde ise 69.450 hastaya hizmet verildiğini belirten Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi

Furkan Soner Taş, sağlık ekipleri, kırsalda meydana gelebilecek vakalara en geç 30 dakika, kent merkezindekilere ise 10 dakikada ulaştığın söyledi. Taş, "112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış şartlarında hızla ulaşmak için hazır. Doğu Anadolu'ya hizmet veren ambulans helikopteriyle hastaların yardımına yetişen Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri, 2'si snowtrack, 5'i paletli, 58 kara ambulans ve 1 helikoptar ambulansla vakalara müdahale için teyakkuzda bekliyor. Dondurucu soğukların yaşandığı ve kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte görev yapan ekipler, hastaların yardımına yetişmek için zorlu hava koşullarında zamanla yarışıyor. Yıl içinde kalp krizi, trafik kazası ve solunum durması gibi durumların da olduğu binlerce vakaya karadan ve havadan müdahalede bulundu" diye konuştu.

Başhekim Taş, çevre illere ambulans helikopter desteğinin de sunulduğuni ifade ederek 2023 yılı içerisinde 71.353, 2024 yılı içerisinde 69.450 hastaya hizmet verildiğini belirtti.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Acil Durum, Erzurum, Sağlık, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 112 Acil Sağlık Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.