Erzurum\'da 112 Acil Sağlık Ekipleri Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Sağlık

YOĞUN kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Erzurum'da 112 Acil Sağlık ekipleri hazırlıklarını tamamladı. 450 personel, 36 istasyonda 58 kara ambulansı, 5 adet 4 çeker paletli ambulans, 2 snowtrak ve 1 helikopter ambulansla vatandaşlara hizmet verecek.

Kar yağışıyla birlikte zorlu kış mevsiminin başladığı Erzurum'da 112 Acil Sağlık hizmetleri kış hazırlıklarını tamamladı. 2023 yılı içerisinde 71.353 hastaya, 2024 yılı içerisinde ise 69.450 hastaya hizmet verildiğini belirten Erzurum İl Ambulans Servisi Başhekimi

Furkan Soner Taş, sağlık ekipleri, kırsalda meydana gelebilecek vakalara en geç 30 dakika, kent merkezindekilere ise 10 dakikada ulaştığın söyledi. Taş, "112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış şartlarında hızla ulaşmak için hazır. Doğu Anadolu'ya hizmet veren ambulans helikopteriyle hastaların yardımına yetişen Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri, 2'si snowtrack, 5'i paletli, 58 kara ambulans ve 1 helikoptar ambulansla vakalara müdahale için teyakkuzda bekliyor. Dondurucu soğukların yaşandığı ve kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte görev yapan ekipler, hastaların yardımına yetişmek için zorlu hava koşullarında zamanla yarışıyor. Yıl içinde kalp krizi, trafik kazası ve solunum durması gibi durumların da olduğu binlerce vakaya karadan ve havadan müdahalede bulundu" diye konuştu.

Başhekim Taş, çevre illere ambulans helikopter desteğinin de sunulduğuni ifade ederek 2023 yılı içerisinde 71.353, 2024 yılı içerisinde 69.450 hastaya hizmet verildiğini belirtti.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,