Erzurum'da Refraktif Cerrahi Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Refraktif Cerrahi Merkezi Açıldı

Erzurum\'da Refraktif Cerrahi Merkezi Açıldı
01.07.2026 16:19
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Atatürk Üniversitesi'nde göz hastalıkları için son teknoloji cihazlar içeren merkez hizmete girdi.

Erzurum'da göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılacak son teknoloji cihazların yer aldığı Refraktif Cerrahi Merkezi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete açıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, merkezde SMILE Pro Lazer ve ALCON WaveLight EX500 Excimer Lazer sistemlerinin bulunduğunu söyledi.

Hacımüftüoğlu, merkezdeki sistemler sayesinde hastaların genellikle operasyonlardan 1 gün sonra günlük hayatlarına dönebileceğini belirterek, "Bu güçlü teknolojik altyapı, göz sağlığı alanında uluslararası standartlarda tanı ve tedavi hizmeti sunma hedefimizi daha da ileri bir duruma getirecektir." dedi.

Merkezin Türkiye ve çevre ülkelerden gelecek hastalara umut olacağına dikkati çeken Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

"Üstün göz takip sistemi sayesinde işlem boyunca maksimum doğruluk sağlayan bu teknoloji özellikle düşük dereceli kırma kusurlarının düzeltilmesinde, askerlik ve polislik gibi korneada iz oluşumunun istenmediği meslek gruplarında, travma riski yüksek mesleklerde görev yapan ya da kontakt sporlarla ilgilenen bireylerde, ince kornea yapısına sahip hastalarda, kornea yüzey düzensizliklerinin tedavisinde ve korneal ablasyon gerektiren özel klinik durumlarda güvenle kullanılabilecektir. Böylece hastalarımıza, uluslararası standartlarda, yüksek başarı oranına sahip, güvenilir ve kişiye özel tedavi seçenekleri sunma kapasitemizi daha da güçlendirmiş bulunmaktayız. Her bir başarılı operasyon bir insana yeniden net görmenin sevincini yaşatacaktır."

Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Prof. Dr. İbrahim Koçer de cihazların modern sistemlerden oluştuğunu dile getirdi.

Koçer, "SMILE Pro Lazer Sistemi dünyadaki en gelişmiş cihazdır, robotik cerrahi diyebiliriz. Küçük 2 milimetrelik bir kesiyle korneadan bir parça çıkarıp düzleştirerek 10 diyoptriye kadar miyop, 6 diyoptriye kadar hipermetrop, astigmat ve keratokonus tedavilerini, keratoplastiklerdeki kesileri rahatlıkla yapabildiği için mükemmel bir cihaz ve üst düzey bir teknoloji." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete açılan Refraktif Cerrahi Merkezi'ni gezen davetliler, cihazlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Göz Hastalıkları, Teknoloji, Erzurum, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da Refraktif Cerrahi Merkezi Açıldı - Son Dakika

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