Erzurum\'da Sağlık Müdürü Değişti

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde 2018 yılından bu yana İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Gürsel Bedir, görevini Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'e devretti.

Erzurum sağlık yönetiminde yeni bir dönem başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Erzurum İl Sağlık Müdürü olarak görevlendirilen Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral için Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Törende, uzun yıllardır Erzurum'un sağlık hizmetlerinin yönetiminde görev yapan Dr. Gürsel Bedir ile görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral karşılıklı iyi dileklerini iletti.

Bedir'den Meral'e başarı dileği

2018 yılından bu yana Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Gürsel Bedir, görev süresi boyunca kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi ve sağlık yatırımlarının hayata geçirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttü.

Görevini Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'e devreden Bedir, birlikte görev yaptığı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek Meral'e yeni görevinde başarılar diledi. Erzurum'a hizmet etmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Bedir, sağlık alanında yürütülen çalışmaların bundan sonraki süreçte de güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Sağlık teşkilatını yakından tanıyan bir isim

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde uzun süredir çeşitli görevlerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, son olarak Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.

Sağlık teşkilatının yapısını ve Erzurum'un sağlık alanındaki ihtiyaçlarını yakından tanıyan Meral, İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralarak yeni görevine başladı.

Meral: "Hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz"

Görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, yeni dönemde vatandaş odaklı sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, mevcut hizmet kalitesinin daha ileri seviyeye taşınması ve Erzurum'un sağlık alanındaki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem vereceklerini belirtti.

Sağlık teşkilatının tüm birimleriyle koordinasyon ve ekip ruhu içerisinde çalışacaklarını ifade eden Meral, "Devraldığımız hizmet bayrağını ekip ruhu ve ortak çalışma anlayışıyla daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz" dedi.

Meral ayrıca bugüne kadar Erzurum sağlık camiasına sunduğu hizmet ve katkılarından dolayı Dr. Gürsel Bedir'e teşekkür etti.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen devir teslim töreni, karşılıklı iyi dilek ve başarı temennilerinin ardından sona erdi.