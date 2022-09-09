Erzurum'da ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı

09.09.2022 16:16
Erzurum'da ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı

Erzurum'da tarlada hasat yaparken ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı.

Erzurum'da tarlada hasat yaparken ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı.

Köprüköy ilçesi Emre Mahallesi'nde tarlada hasat yapan Sadettin Güher'in biçerdövere kaptırdığı ayağı koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Güher, buradaki ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güher'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Köprüköy, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da ayağını biçerdövere kaptıran kişi yaralandı - Son Dakika
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