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Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den yerli aşı TURKOVAC çağrısı - Son Dakika

Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den yerli aşı TURKOVAC çağrısı

09.02.2022 21:49
Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den yerli aşı TURKOVAC çağrısı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, vatandaşlardan Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ı yaptırmalarını istedi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, vatandaşlardan Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ı yaptırmalarını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Müdürü Bedir, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Erzurum Şehir Hastanesinde uygulandığını hatırlattı.

Tüm vatandaşlardan Türkiye'nin güvenilir aşısı TURKOVAC'ı yaptırmalarını isteyen Bedir, "Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi 81 ilde uygulanmaya başlayan Kovid-19'a karşı etkili yerli aşımızı, Şehir Hastanemizde uygulamaya başladık. Vatandaşlarımız aşı yaptırmak için MHRS üzerinden randevu alarak aşılarını kolaylıkla yaptırabilir." ifadelerini kullandı.

Bedir, sağlık ailesi olarak vatandaşların sağlığını düşünüp önemsediklerini belirterek, vatandaşların yerli aşı TURKOVAC'a güvenmelerini istedi.

Şehir Hastanesi ziyaretinde aşı olmaya gelen vatandaşların TURKOVAC'a güvenip memnuniyet duyduklarını dile getirdiklerini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Aşınızı yaptırın ve pandemiyi Erzurum'da bitirmemize destek olun. Şehrimizde vaka yoğunluğunu, aşılarımızı yaptırarak azaltabilir hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyabiliriz. Bunun için 'Haydi Erzurum aşı olmayan kalmasın' diyoruz."

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TURKOVAC, Erzurum, Türkiye, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Erzurum Sağlık Müdürü Bedir'den yerli aşı TURKOVAC çağrısı - Son Dakika


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