Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı, Alzheimer\'da yaş dışı riskler değiştirilebilir dedi

Erzurum Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Asile Seval Aslan, alzheimer hastalığında yaşın en önemli ve değiştirilemez risk faktörü olmasına rağmen yaş dışındaki risk faktörlerinin önemli bir kısmının aslında değiştirilebilir olduğunu dile getirerek, "Beslenme, hareketli yaşam tarzı, uyku, zihinsel işlevsellik, sosyal bağlar artık literatürde de Tip 3 Diyabet olarak tanımlanan Alzheimer hastalığının gerek korunma gerekse de gidişi üzerinde son derece önem taşıyor" dedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Asile Seval Aslan, alzheimerin dünyada 55 milyondan fazla insanı etkileyen bir hastalık olduğunu belirterek, "Alzheimer hastalığı, korunma yolları ve erken tanının gerek hasta gerekse bakım verenin hayat kalitesini önemli ölçüde iyileştirmektedir. Alzheimer, beyinde biriken beta-amiloid plakları ve tau yumakları denen protein birikintileri nedeniyle nöron yani sinir hücrelerinin zamanla hasara uğramasıyla ortaya çıkan ve natürü gereği zaman içinde ilerleme gösteren bir hastalıktır" ifadesini kullandı.

"Yalnızca unutkanlıktan ibaret değildir"

Dr. Asile Seval Aslan, tüm demans vakalarının yüzde 60 ila 70'ini oluşturduğunu vurgulayarak, "Demans aslında bir şemsiye tanı olup her demansın Alzheimer olmadığını, farklı türlerde demans çeşitlerinin var olduğunu belirtmekte fayda var. Alzheimer her ne kadar en yüksek oranda hafıza ilişkili beyin bölgelerini harabiyete uğratsa da Alzheimer hastalığı yalnızca unutkanlıktan ibaret değildir. Erken evrede aynı soruları tekrar tekrar sormak, aynı konuları defalarca anlatmakla başlayan süreç ile fark edilse de kişi zaman içinde cüzdanını, evin anahtarını, evin yolunu unutabilir ve günlük işlevselliği etkilemeye başladığı an tanıda bizler için bir kırılma noktasıdır" şeklinde konuştu.

"Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş"

Alzheimer hastalığının ilerledikçe tanıdık yüzlerin ayrımı, aile fertlerini tanımak ve hatta kişinin kendi kimliğini zamanla kaybolan yetiler haline geldiğini hatırlatan Aslan, "Dolayısıyla sadece hastanın kendisi değil diğer aile bireylerini de bu yönüyle derinden etkiler. Alzheimer Hastalığından korunmak bir ölçüde mümkün. Yaş en önemli ve değiştirilemez risk faktörü olsa da yaş dışındaki risk faktörlerinin çoğu aslında değiştirilebilir: Beslenme, hareketli yaşam tarzı, uyku, zihinsel işlevsellik, sosyal bağlar artık literatürde de Tip 3 Diyabet olarak tanımlanan Alzheimer hastalığının gerek korunma gerekse de gidişi üzerinde son derece önem taşıyor. Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, beyne giden kan akışını artırır. Sebze, zeytinyağı, balık ve kuruyemiş ağırlıklı Akdeniz tipi diyet zihinsell gerilemeyi yavaşlatır. Okumak, yeni bir dil öğrenmek gibi zihinsel aktiviteler zihinsel rezerv oluşturur" şeklinde konuştu.

"Erken değerlendirme, yaşam kalitesini büyük ölçüde korur"

Güçlü sosyal bağların yalnızlığın artırdığı riski azalttığını vurgulayan Erzurum Şehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Asile Seval Aslan, " Hipertansiyon, diyabet ve kolesterol kontrolü, sigarayı bırakmak beynin vasküler yapılarının korunması ile Alzheimer hastalığı üzerinde direkt etkilidir. Bilimsel çalışmalar artık gösteriyor ki beyinde glimfatik sistem adını verdiğimiz bir lenf drenaj mekanizması uykuda işlev göstererek beyindeki artık proteinlerin temizlenmesini sağlıyor, dolayısıyla kaliteli uykunun da beyni koruduğunu artık biliyoruz. Diğer yandan erken tanı, hastalığı yavaşlatan tedavilere ve daha iyi planlamaya imkan sunarak hasta ve ailesinin yaşam şartlarını destekler. Bir yakınınızda hafıza kaybı ya da günlük işlevselliğinde azalma fark ederseniz bir nöroloji uzmanına başvurun. Erken değerlendirme, yaşam kalitesini büyük ölçüde korur. 21 Eylül'de hatırlayalım: farkındalık, korunma ve erken tanı ile hastalarımız bu yolda yalnız değil" ifadelerini kullandı.