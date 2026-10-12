Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı, artritin yalnızca yaşlanma sonucu olmadığını söyledi - Son Dakika
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Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı, artritin yalnızca yaşlanma sonucu olmadığını söyledi

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Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı, artritin yalnızca yaşlanma sonucu olmadığını söyledi
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12 Ekim Dünya Artrit Günü'nde Erzurum Şehir Hastanesi uzmanı Dr. Fatih Emre Topsakal, artritin genç yaşlarda da görülebileceğini belirtti. Eklem ağrılarının yalnızca yaşlanmanın doğal sonucu olmadığını, uzun süren ağrı, sabah tutukluğu ve şişliğin ihmal edilmemesini söyledi.

Erzurum Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Fatih Emre Topsakal, toplumda eklem ağrılarının yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğu düşünülse de bunun her zaman doğru olmadığını ifade etti.

12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla önemli bir konuya dikkat çekmek istediğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Fatih Emre Topsakal, "Artrit, eklemlerimizde ağrı, şişlik, tutukluk ve hareket kısıtlılığına neden olabilen ve yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkileyen bir hastalık grubudur. Toplumda eklem ağrılarının yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğu düşünülse de bu her zaman doğru değildir. Artrit genç yaşlarda da görülebilir. Özellikle uzun süren eklem ağrıları, sabah tutukluğu ve eklemlerde şişlik gibi belirtiler ihmal edilmemelidir. Erken tanı, uygun tedavi ve düzenli takip sayesinde eklem fonksiyonlarını korumak ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Çünkü sağlıklı eklemler hareketli bir yaşamın temelidir. Sağlıklı ve hareketli günler dilerim" dedi.

Kaynak: İHA
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