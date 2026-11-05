Erzurum Valisi Baruş, Bakan Memişoğlu'na ilçelerdeki hekim ihtiyacını iletti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Bakan Memişoğlu'na ilçelerdeki hekim ihtiyacını iletti

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Erzurum Valisi Baruş, Bakan Memişoğlu\'na ilçelerdeki hekim ihtiyacını iletti
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Erzurum Valisi Baruş, AK Parti Milletvekili Altınok ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Erzurum'un sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve özellikle ilçelerdeki hekim ihtiyacının karşılanması talep edildi.

Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Görüşmede, Erzurum'un sağlık altyapısının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin daha ileri seviyeye taşınması, özellikle ilçelerdeki hekim ihtiyacının karşılanması ve sağlık alanındaki mevcut eksikliklerin giderilmesine yönelik talepler Bakanımıza iletildi. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin erişimini sağlamak amacıyla şehrimizin öncelikleri ve vatandaşlarımızın beklentileri kapsamlı şekilde istişare edildi. Erzurum'un sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmet kalitesinin artırılması için çalışmaların takipçisi olunacağı ifade edildi" denildi.

Kaynak: İHA
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