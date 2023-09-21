Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama - Son Dakika

Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama

Esenyurt\'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama
Son Güncelleme: 21.09.2023 23:27

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü iddialarını yalanlayarak, "Tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. Çocuğun sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliği tarafından, geçtiğimiz günlerde " Esenyurt'ta Kuduz Paniği" başlıklı paylaşımlarla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İstanbul Valiliğince 15 Eylül Cuma günü sosyal medyada "Esenyurt'ta Kuduz Paniği" başlığıyla çıkan paylaşımlara yönelik açıklama yapıldı.

Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama: Paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır

"PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15.09.2023 tarihinde Esenyurt İlçesi Gökevler Mahallesi'nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır. "Esenyurt'ta Kuduz Paniği" başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında ( kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1. doz kuduz aşısı uygulanmıştır. Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S'nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Esenyurt, Sosyal Medya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'taki kuduz vakası iddiasına İstanbul Valiliğinden açıklama - Son Dakika
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