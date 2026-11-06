Eskişehir\'de 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakım eğitimi verildi

Eskişehir'de, yenidoğan sağlığının korunması ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla 48 sağlık personeline temel yenidoğan bakımı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen eğitimler, 2-3 Kasım ve 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 48 sağlık personelinin katıldığı eğitim programında, temel yenidoğan bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflendi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verildi.