Eskişehir'de Acil Sağlık Simülasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir'de Acil Sağlık Simülasyon Merkezi Açıldı

Eskişehir\'de Acil Sağlık Simülasyon Merkezi Açıldı

Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerini geliştirmek için simülasyon merkezi açıldı; eğitim önemli olacak.

03.12.2024 17:16
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Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla kurulan Bölge Acil Sağlık Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi törenle hizmete girdi.

Vali Hüseyin Aksoy, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde İl Ambulans Servisi Başhekimliği yerleşkesindeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, acil sağlık alanının en önde gelen hizmetlerden olduğunu söyledi.

Eskişehir'in kimi hizmetlerde Türkiye'de ilk üç şehir arasında olduğunu belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Birkaç hafta önce Sayın Adalet Bakanı'mızın katılımıyla Eskişehir'de Çocuk Adalet Merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'nin üçüncü Çocuk Adalet Merkezi, Eskişehir'de açıldı. Bugün de bu simülasyon ve eğitim merkezimizin üçüncüsünü yine Eskişehir'de açmanın mutluluğunu ve memnuniyetini yaşıyoruz. Burada çok daha nitelikli bir eğitim verilerek, bu alanda görev yapacak olan arkadaşlarımızın daha eğitimli, daha duyarlı hale gelmelerini sağlayacağız."

Aksoy, son yıllarda acil sağlık hizmetlerinde önemli gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Ambulans ve istasyon sayılarının arttığını, araçların gençleştirildiğini dile getiren Aksoy, şöyle devam etti:

"Talep geldiğinde en seri şekilde araçlarımız ilgili noktaya ulaşılabilir bir konuma geldi. Her geçen gün daha iyi bir noktaya gelmesi için de bu çalışmalar yine aralıksız sürdürülecektir. İlk yardım ve acil sağlık hizmetleri oldukça önemli. Bu konuda toplumsal duyarlılığı üst noktaya taşımak ve gençlerimizin daha duyarlı hale gelmesini sağlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz arasında bir protokol yapıldı ve bu protokolle lise ikinci sınıf öğrencilerine ilk yardım kursu vermeyi karar altına aldık. Temel amacımız, lise ikinci sınıfa giden bütün öğrencilerimize ilk yardım kursu vermek çünkü hayatta nerede, nasıl, neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Bu konuda hem gençlerimizin daha duyarlı hale gelmesi, o konuda daha duyarlı olması bakımından da bu eğitimi önemsiyor ve üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu merkezimiz oldukça önemli. Bu merkezimizin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Geçmiş müdürlerimiz ve başhekimlerimize teşekkür ediyoruz. Önemli olan daha nitelikli hizmet sunabilmek."

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de simülasyon merkezinin Eskişehir için önemli bir kilometre taşı olacağını anlattı.

Merkezin, uluslararası eğitim ölçütlerine sahip, etkin, modern bir eğitim birimi olmasını hedeflediklerini kaydeden Bildirici, "Bu merkez marifetiyle aslında İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan sağlık profesyonelleri değil tüm sağlık çalışanları, belki de ihtiyacı olan tüm paydaş kurumların çalışanlarının acil durumlardaki eğitim, bilgi, yeteneklerini ve koordinasyon kabiliyetlerini geliştirerek hizmet sunumunu yükseltmeyi hedefledik. Bunun ötesinde, acil durumlarda ve afet durumlarında acil afet senaryolarıyla personelimizin mevcut durumu koordine etme kabiliyetini de geliştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Kurdele kesiminin ardından beraberindekilerle merkezin ünite ve odalarını ziyaret eden Vali Aksoy, sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Programa, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile hastanelerin başhekimleri katıldı.

Kaynak: AA

Hüseyin Aksoy, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Acil Sağlık Simülasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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