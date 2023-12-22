Eskişehir\'de AMATEM İnşaatının Yüzde 40\'ı Tamamlandı

Eskişehir'de AMATEM inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı

Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere hizmet verecek 17 bin 500 bin metrekare alana sahip sosyal tesisin yatak kapasitesi 30 ila 50 arasında olacak

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Sağlık Bakanlığının yatırımıyla hayata geçirilecek Alkol ve Madde Tedavi Merkezi inşaatının yüzde 40'ı tamamlandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı tarafından Alkol ve Madde Tedavi Merkezi inşa ediliyor. 2 bin 500 metrekarelik alana bina, 17 bin 500 bin metrekare alana da sosyal tesis inşa edilecek olan merkez için toplamda 83 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Yatak kapasitesi 30 ila 50 arasında olacak olan AMATEM'de hummalı çalışma sürüyor. Eskişehir Şehir Hastanesinin yanında inşa edilerek hastalara avantaj sağlaması amaçlanan AMATEM binasının yüzde 40'ı tamamlandı. Projenin, 2024 yılının Ekim ayında tamamlanması öngörülüyor.

"Maksadımız bağımlılıkla mücadele hizmetinin daha kaliteli hale getirilmesi"

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, inşaatı gezerek görevlilerden son durum hakkında bilgi aldı. Merkezin önemi ve inşaatın geldiği aşama hakkında konuşan Bildirici, "Bu inşaat biliyorsunuz Eskişehir'de bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bakanımızın takdirleriyle başlayan bir inşaat. Bu inşaattaki temel maksadımız, bağımlılıkla mücadele hizmetinin daha kaliteli hale getirilmesi, hizmet alanlarının büyütülmesi ve daha fazla vatandaşımıza daha nitelikli sağlık hizmeti vermektir. Bu binada ayaktan veya yatarak bağımlı hastaların arındırma terapisini yapacağız. Burada bağımlılığı ilaç ve alkol ve zararlı benzeri birtakım kimyasal bağımlı olan kişiler bu merkezimize müracaat edecekler. Gerek ayaktan gerek de yatarak burada bir arındırma terapisini gerçekleştireceğiz. Arsamız bahsettiğim gibi 20 bin metrekare idi. Yaklaşık bina 2 bin 500 metrekarelik bir alana oturuyor. Dolayısıyla 17 bin 500 metrekarelik alan boş olacak. Buradaki temel maksat aynı zamanda hastalara yatarak tedavi etmenin ötesinde geri kalan 17 bin 500 metrekarelik alanda da bir sosyal rehabilitasyon programı uygulayacağız. Bu alanın içerisinde bir takım sosyal donatı alanları olacak. Basketbol sahaları, futbol sahaları, fitness salonları ve benzeri spor aktivitelerinin yapılabileceği birtakım merkezler olacak. Yatak kapasitemizin de 30 ila 50 arasında olacağını planlıyoruz" dedi.

"2024'ün Ekim sonu gibi bu binaya inşallah hizmete açacağız"

83 milyon TL yatırım ile merkezin inşa edildiğini söyleyen Bildirici şöyle devam etti;

"Artık kadın bağımlı hastalarımıza da burada yatarak tedavi verebileceğiz. Burasının yatırım bedeli 83 milyon TL. Yatırım bedelini Sağlık Bakanlığı karşılıyor. Arkada gördüğünüz binanın temeli 2023 yılının Haziran ayında atıldı. Yaklaşık inşaat yüzde 40'ı tamamlamış gözüküyor. Muhtemelen 2024'ün Ekim sonu gibi bu binaya inşallah hizmete açacağız. Biz bağımlılıkla mücadele konusunda Eskişehir il Sağlık Müdürlüğü olarak, gerek yatarak gerekse ayaktan tüm bağımlılığı derdine mustarip olmuş hastalarımızın rehabilitasyon hizmetinde yanındayız. Dolayısıyla hepimizin temel amacı tüm kimyasallardan arınmış temiz bir toplum."