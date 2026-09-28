Eskişehir\'de bağımlı hastalara detoks sonrası rehabilitasyon merkezi açıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesindeki Bağımlı Hastalar Ayaktan Rehabilitasyon Merkezi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Akçeşme Sokak üzerinde bulunan merkezin açılış töreni programı, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, merkezle ilgili bilgilendirme yapıldı. Merkezin 19 bin 192 metrekare arsa alanı üzerinde toplam 5 bin 255 metrekare kapalı alana sahip sağlık yerleşkesi içerisinde, Erişkin Arındırma Merkezi ile aynı binada ancak hizmet süreçleri ve fonksiyonel alanları tamamen ayrılmış olarak tahsis edilen 715 metrekare bağımsız kapalı alanda hizmet verdiği belirtildi. Merkezin alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören bireylerin tıbbi arındırma (detoksifikasyon) sürecinin tamamlanmasının ardından toplumsal, ailevi ve mesleki yaşama yeniden kazandırılmasını sağlamak amacıyla hafta içi her gün 08.30 - 16.30 saatleri arasında yapılandırılmış rehabilitasyon programları kapsamında vatandaşlara kesintisiz hizmet sunduğu ifade edildi.

"Madde ve alkol bağımlıları için ciddi bir şifa merkezi"

Açılış konuşması gerçekleştiren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, "Bu bina, 1 yıl önce şubat ayı itibarıyla sayın bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun teşrifleri ile hizmete açılmıştır. Aslında bu bina Batı Anadolu'nun madde ve alkol bağımlıları için ciddi bir şifa merkezi. Yaklaşık 50 civarında yatağa sahip olan bu hastanemizde farklı profilde, kadın, erkek, çeşitli bağımlılığa sahip hastalarımız tedavi olmakta. Fakat aslında biz biliyoruz ki bağımlılıkta tedavi, önlem sonrası ikinci bir merhale. Asıl merhale hastaların tedavi sonrası rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve yeniden hayata kazandırılması" dedi.

"İnsanlarımız bugün otel konforunda hastane hizmetine sahip oluyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Bildiğiniz gibi sağlık hizmetleri aslında dünyanın en pahalı hizmetlerinden bir tanesi sayılabilir. Herhalde savaşı dışarıda tutarsanız, askeri harcamaları dışarıda tutarsanız, dünyada hükümetlerin en fazla belini büken harcamaların başında gelir sağlık hizmetleri. ve bu sağlık hizmetlerini biz şükürler olsun ki özellikle son yıllarda bu maliyetine hiç de bakmadan vatandaşımızın doğrudan faydasına sunmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyor, her türlü yatırımı yapıyoruz. Hemen arkamda Şehir Hastanesi şehrimize yaptığımız en büyük sağlık yatırımlarından bir tanesidir ve aslında yine o yatırımlarımız şehrimizle ilgili devam edecektir. Bundan 20-30 yıl önce hastane kuyruklarında bekleyen, ilaç kuyruklarında bekleyen, hastanelerde doğru düzgün sağlık hizmeti almakta zorluk çeken insanlarımız bugün otel konforunda hastane hizmetine sahip oluyorlar. Bu da bizim için aslında büyük bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.

"BAHAR Merkezi'nin adı bile aslında bize çok önemli bir şey söylüyor"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün insanımıza umut olmak, hayata yeniden tutunmak isteyen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve bağımlılıkla mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha güçlü biçimde ortaya koymak için bir aradayız; bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz BAHAR Merkezi'nin adı bile aslında bize çok önemli bir şey söylüyor çünkü bahar, kışın ardından yeniden doğan hayat demektir, solmuş bir dalın yeniden yeşermesi, karanlığın ardından ışığın görünmesi, bitmek üzere olduğunu düşündüğümüz bir hikayenin yeniden başlamasıdır ve işte biz bugün burada insanlarımızın hayatında yeni bir baharın başlamasına vesile olacak bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz, çünkü bağımlılıkla mücadele yalnızca bir sağlık meselesi değildir, bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini, dostlarını, iş hayatını, hayallerini ve geleceğine dair umutlarını etkileyen çok yönlü bir sorundur fakat şunu çok iyi biliyoruz ki hiçbir hayat kaybedilmiş değildir."

Konuşmaların ardından, merkezin yapılmasında katkısı bulunan kişilere plaket takdim edildi. Merkez, topluca dua edilmesi sonrasında kurdele kesimiyle açıldı. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol üyeler, merkez içerisinde incelemelerde bulundu.