Eskişehir\'de evde sağlık komisyonu Bildirici\'nin katılımıyla toplandı

Eskişehir'de evde sağlık komisyonu Bildirici'nin katılımıyla toplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de evde sağlık hizmetleri komisyonu, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'nin katılımıyla toplandı. Toplantıda hizmetlerin mevcut durumu, etkinliği, hasta memnuniyeti ve sorunlar ele alındı; kalite artırma ve kurumlar arası koordinasyon için görüş alışverişi yapıldı.
Eskişehir'de evde sağlık hizmetleri komisyon toplantısı gerçekleştirildi???????.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmetlerin etkinliği, hasta memnuniyeti ve hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ele alındı.
Toplantıda ayrıca hizmet kalitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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