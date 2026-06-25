Eskişehir'de 'Hareket Yaşını Öğren' Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de 'Hareket Yaşını Öğren' Kampanyası

Eskişehir\'de \'Hareket Yaşını Öğren\' Kampanyası
25.06.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği kampanya ile Eskişehir'de vatandaşlar fiziksel yaşlarını öğreniyor.

Eskişehir'de Sağlık bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla vatandaşların fiziksel yaşlarını öğrenmesi için yapılan çeşitli hareket testleri ve sonuçlarına göre yönlendirmelerde bulunuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktiviteyi artırmak ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak amacıyla başlatılan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası Eskişehir'de yoğun ilgi görüyor. Kent meydanında kurulan özel stantlarda denge, otur-kalk ve el kuvveti gibi çeşitli fiziksel testlerden geçen vatandaşlar hem hareket yaşlarını öğreniyor hem de uzmanlar eşliğinde Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor. Farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinliğe katılan vatandaşlar, testlerin ardından uzmanların elinde bulunan fiziki yaş tabloları ile fiziklerinin kaç yaşında olduğunu öğreniyorlar.

"Farkındalık oluşturmak ve fiziksel aktifliği arttırmay hedefliyoruz"

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Emine Aker, Sağlık Bakanlığının başlattığı kampanyanın 10 Haziran itibarıyla başladığını belirterek, "10 Haziran itibarıyla her gün burada stant kuruyoruz. Vatandaşlarımıza denge testi, otur-kalk ve el kuvvetini değerlendiriyoruz. Çıkan sonuçlara göre vatandaşlarımızı Sağlık-Hayat Merkezlerimize yönlendiriyoruz. Bunun dışında buradaki asıl amacımız; farkındalık oluşturmak ve fiziksel aktifliği arttırmak" dedi.

"Yaşıma göre çok iyi sonuç aldım"

Etkinliğe katılan 62 yaşındaki Arif Özkan hareket yaşını öğrenmek için fiziksel testlere katıldığını belirtti. Yapılan değerlendirmelerde yaşına göre sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Özkan, "'Hareketli Yaşam' adlı bir etkinlikte hareket yaşımızı öğrenmek için bize birkaç hareket yaptırdılar. Sonucuma bakıp durumumun çok iyi olduğunu belirterek 'On numara, beş yıldız!' dediler. Otur-kalk gibi hareketler yaptırdılar. Dijital el dinamometresini sıktığımda 22 gibi yüksek bir sonuç aldım. Bunun çok iyi olduğunu söylediler. Yaşımıza göre yaptığımız hareketlerin hepsinde de çok iyi olduğumu belirttiler. Hareketleri yaparken zorlanmadım; onlarda da 17 civarı bir tekrar yaptım. Aslında ben, onların yönlendirmesine göre biraz daha hareketli yapabilirdim ve bu sayı daha da artabilirdi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de 'Hareket Yaşını Öğren' Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
06:29
Dünya Kupası’nda tarih yazan birileri var İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:21:49. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Hareket Yaşını Öğren' Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.