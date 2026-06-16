Eskişehir\'de İlk Uzman Hekim

Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan asistan doktor, hastaneden uzmanlığını alan ilk doktor oldu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde, büyük bir emek, özveri ve kararlılıkla sürdürülen uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan asistan doktor, bitirme sınavlarını da başarıyla geçerek uzman hekim unvanını almaya hak kazandı. Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan Dr. Ülkü Büşra Bayram, bilgi birikimi, mesleki yetkinliği ve özverili çalışmalarıyla toplum sağlığına önemli katkılar sunmaya devam edeceğini belirtti.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, "Hekimlerimizin bilgi, birikim ve özverileriyle toplum sağlığına katkı sunacak olmaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan hekim arkadaşımızı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR