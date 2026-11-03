Eskişehir'de kamu hastanelerinde 2026 yılı ekim ayında 95 kişi sigarayı bıraktı

Eskişehir'de kamu hastanelerinde 2026 yılı ekim ayında 95 kişi sigarayı bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerindeki sigara bırakma polikliniklerine başvuran her 4 kişiden 1'i sigarayı bıraktı. Müdürlük, bu polikliniklerde profesyonel destek verildiğini ve 2026 yılı ekim ayında 95 kişinin sigarayı bırakmayı başardığını bildirdi.
Eskişehir'de kamu hastanelerinin sigara bırakma polikliniklerine başvuran 95 kişi, ekim ayında sigarayı bırakmayı başardı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde vatandaşlara profesyonel destek sunuluyor.
Kamu hastanelerindeki sigara bırakma polikliniklerine başvuran her 4 kişiden 1'i sigarayı bırakmayı başardı. 2026 yılı ekim ayında 95 kişi sigarayı bırakmayı başardı.
Kaynak: AA
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