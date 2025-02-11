Eskişehir'de Kapalı Kalp Ameliyatı Başarılı Oldu - Son Dakika
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Sağlık

Eskişehir'de Kapalı Kalp Ameliyatı Başarılı Oldu

Eskişehir\'de Kapalı Kalp Ameliyatı Başarılı Oldu

51 yaşındaki Halil Büyükboduroğlu, kapalı yöntemle kalp kapağı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

11.02.2025 16:47
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Eskişehir'de, aort kalp kapağı kapalı yöntemle yapılan ameliyatla değiştirilen hasta sağlığına kavuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki Halil Büyükboduroğlu'nun aort kalp kapağı, ESOGÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Ovalı tarafından kapalı kalp ameliyatıyla değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cengiz Ovalı, minimal invaziv kalp ameliyatlarının hızla iyileşmek ve kısa süre içinde işine dönmek isteyenler için bir umut olduğunu kaydetti.

Küçük kesi kalp kapağı ameliyatlarında göğüs kemiğinin uzunlamasına kesilmediğini, bunun yerine göğsün sağ tarafına ufak kesi yapılarak kaburgalar arasından kalbe ulaşıldığını ifade eden Ovalı, şunları kaydetti:

"Kemik kesilmediği için hastalar ilk günden itibaren yan yatabilirler ve istedikleri şekilde rahat hareket edebilirler. Klasik kalp ameliyatlarına göre hastalar çok çabuk iyileşmektedir ve işlerinin başına dönebilmektedir. Küçük kesi ameliyatını ilk olarak 2020 yılının sonunda yapmıştım ve ülkemizde bu yöntemi kullanan nadir merkezlerden birisi olmuştuk. Bugüne kadar yüzlerce hastamızı da bu yöntemle ameliyat ettik. Günümüzde pek çok merkezde bu tür ameliyatlar yapılmaya çalışılırken biz hastalarımızın hemen hemen tamamına rutin olarak yapabilmekteyiz. Tüm kapak ameliyatları, kalpteki deliklerin onarımı miksoma gibi kalp tümörlerinin yanı sıra çoklu koroner bypass ameliyatlarında da bu yöntemi kullanmaktayım."

Hasta Halil Büyükboduroğlu ise ameliyattan hemen sonra günlük aktiviteleri kimsenin yardımı olmadan yapmaya başladığını belirterek, "Hızla iyileştim. Birinci aydaki poliklinik kontrolüne gittiğimde doktorumuz Cengiz Bey beni ayrıntılı olarak muayene etti ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Mesleğim tır şoförlüğü ve bu ağır bir iş. Buna rağmen birinci ayın sonunda işimi yapmaya başladım. Kendimi çok iyi hissediyorum, hocama ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Kapalı Kalp Ameliyatı Başarılı Oldu - Son Dakika

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