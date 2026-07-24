Eskişehir'de Sağlık Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir'de Sağlık Hizmetleri Toplantısı

Eskişehir\'de Sağlık Hizmetleri Toplantısı
24.07.2026 10:03
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Eskişehir'de sağlık hizmetleri 2026'nın ilk 6 ayı değerlendirildi, hasta memnuniyeti ele alındı.

Eskişehir'de 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği istatistik toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında düzenlenen toplantının açılışında Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, hastanenin 2026 yılının ilk 6 aylık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumda, hastanenin hizmet kapasitesi, sunulan sağlık hizmetleri ve performans göstergelerine yönelik veriler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca hastanenin ilk 6 aylık hizmet verileri, poliklinik ve klinik işleyiş süreçleri, hasta memnuniyeti göstergeleri ile sağlık hizmetlerinde karşılaşılan güncel ihtiyaçlar değerlendirildi.

Sunumlarda ve yapılan görüş alışverişinde, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması, mevcut kaynakların verimli kullanılması, hasta bekleme sürelerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Hastane, Sağlık, Son Dakika

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