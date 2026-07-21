Eskişehir'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği Başladı

Eskişehir\'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği Başladı
21.07.2026 16:41
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Ceza infaz kurumlarındaki tutuklulara uzaktan sigara bırakma desteği sunuluyor.

Eskişehir'de, Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği uygulaması başarıyla hayata geçirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği" uygulaması kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik sigara bırakma desteği sunulmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk çevrim içi görüşme, Odunpazarı Emek Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Uzaktan muayene sistemiyle uzman hekimler, bireylerin tütün bağımlılığı düzeylerini değerlendiriyor, motivasyonel görüşmeler gerçekleştiriyor ve kişiye özel tedavi planları oluşturuyor.

Gerekli tetkikler ceza infaz kurumlarındaki aile hekimliği birimleriyle koordineli şekilde değerlendirilirken, uygun görülmesi halinde ilaç tedavisi de planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odunpazarı Emek Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Aygün Ayhan, uygulama sayesinde ceza infaz kurumlarında bulunan bireylerin sigara bırakma hizmetlerine erişiminin kolaylaştığını ve tütün bağımlılığıyla mücadelede önemli bir adım atıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Uzaktan Sigara Bırakma Polikliniği Başladı - Son Dakika

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