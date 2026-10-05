Eskişehir Deliklitaş'ta Normal Doğum Haftası'nda gebeler ve lohusalar bir araya geldi - Son Dakika
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Eskişehir Deliklitaş'ta Normal Doğum Haftası'nda gebeler ve lohusalar bir araya geldi

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Eskişehir Deliklitaş\'ta Normal Doğum Haftası\'nda gebeler ve lohusalar bir araya geldi
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Eskişehir'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gebeler, lohusalar ve bebekler bir araya geldi. Buluşmada gebelerin soruları yanıtlandı, lohusalar deneyimlerini paylaştı; İl Sağlık Müdürü koordinatör ebe desteğinin önemini vurguladı.

Eskişehir'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında gebeler, lohusalar ve bebeklerle anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gebelerin merak ettikleri soruların yanıtlandığı, lohusaların normal doğum deneyimlerini paylaştığı buluşmada; gebelikten doğuma, doğumdan lohusalığa uzanan süreçte sunulan sağlık hizmetleri, ebe desteği ve sahada yürütülen çalışmalar ele alındı. Anne adaylarıyla yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, anne adaylarının doğuma bilgiyle ve güvenle hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, "Her anne adayının bu özel yolculukta yanında bir koordinatör ebesinin olduğunu bilmesini istiyoruz. Ebelerimiz, annelerimizin en yakın rehberlerinden biri" dedi.

Gebe ve lohusalara süreç boyunca destek sağlanıyor

'Her Gebeye Bir Ebe' yaklaşımı kapsamında gebelerin yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle kendi yaşam alanlarında da takip edilmesi; doğuma hazırlık, anne ve bebek sağlığı ile bebek bakımı konularında desteklenmesi sağlanıyor. Bu süreçte 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulaması ile gebelere rehberlik edilirken, koordinatör ebeler Riskli Takip Sistemi (RİTAS) üzerinden gebe ve lohusalarla iletişim kurarak sağlık kontrollerinin sürdürülmesine destek oluyor. Sisteme dahil edilen gebe ve lohusalara 0312 577 78 78 numaralı telefon üzerinden ulaşım sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Normal doğum için doğru bilgi, güvenli bir hazırlık ve güçlü bir destek önemlidir. Anne adaylarımızın gebelikten lohusalığa uzanan yolculuklarında yanlarında olmaya, sağlık hizmetlerini ihtiyaç duydukları her noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etkinliğe; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Temen ve Koordinatör Ebe Nazan Baydemir katıldı.

Kaynak: İHA
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