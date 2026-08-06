Eskişehir Diş Hastanesi Toplantısı - Son Dakika
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Eskişehir Diş Hastanesi Toplantısı

Eskişehir Diş Hastanesi Toplantısı
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Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 6 aylık performans değerlendirme toplantısı yaptı.

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin 6 aylık değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, hastanenin yılın ilk 6 ayındaki hizmet performansı değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve planlamalar ele alındı.

Toplantıda, Başhekim Dr. Dt. Kadir Gördeli tarafından hastanenin genel işleyişi, sunulan sağlık hizmetleri ile hizmet kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında sunum yapıldı.

Başhekim Yardımcısı Dt. Ömer Eren ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verilerini paylaşarak, randevu sistemi ve hasta kabul süreçlerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler hakkında bilgi verdi.

İdari ve Mali İşler Müdürü Nebi Kasçı da mali verilere ilişkin sunumunda, hastanenin bütçe kullanımı ve mali durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Diş Sağlığı, Eskişehir, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir Diş Hastanesi Toplantısı - Son Dakika

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