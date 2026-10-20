Eskişehir İl Ambulans Servisi, 12-16 Ekim\'de Temel Modül Eğitimi düzenledi

Eskişehir İl Ambulans Servisi, 12-16 Ekim'de Temel Modül Eğitimi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği 12-16 Ekim'de Temel Modül Eğitimi düzenledi. Eğitime ambulans personeli ile kent ve bölge illerindeki sağlık kurumlarından hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramedikler katıldı; olay yeri yönetimi vaka senaryolarıyla ele alındı.
Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliği, sağlık personeline yönelik Temel Modül Eğitimi düzenledi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitime, Eskişehir İl Ambulans Servisinde görev yapan personelin yanı sıra kentteki ve bölge illerindeki sağlık kurumlarında çalışan hekim, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramedikler katıldı.
Eğitimde, acil sağlık hizmetlerinde güncel yaklaşımlar, müdahale teknikleri, olay yeri yönetimi ve ekip koordinasyonu konuları ele alındı.
Vaka senaryoları üzerinden yapılan uygulamalarla katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Kaynak: AA
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