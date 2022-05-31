Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü açıklaması - Son Dakika
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Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü açıklaması

31.05.2022 09:55
Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla açıklamada bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla açıklamada bulundu.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs'ın "Dünya Tütünsüz Günü" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinliklerinin ana temasının "Tütün ve Akciğer Sağlığı" olarak belirlendiğini ifade eden Bilge, şunları kaydetti:

"Sigara dumanının, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıyla, solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Bu hastalıklar arasında akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfeksiyonlar hatta alerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne ve sebep olmakta ve çevreye zarar vermektedir. Sigara dumanında 5 bin 300'den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70'den fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan incelemelere göre, 1,8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1.6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir."

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Kaynak: AA

Eskişehir, Kimyasal, Tütün, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü açıklaması - Son Dakika


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