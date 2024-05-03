Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde 30 yıldır görme kaybı olan hastaya kornea nakli yapıldı

Sağlık

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, 30 yıldır sol gözünde görme kaybı olan bir hastaya kornea nakli gerçekleştirildi.

Hastaneye başvuran Erol Önal'a (75) hem katarakt hem de kornea bankasından temin edilen uygun donörden kornea nakli ameliyatı yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından Göz Hastalıkları Servisi'ne alınan Önal, ertesi gün taburcu edilecek şekilde misafir edildi.

Opr. Dr. Burak Özkan, yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ın "Görme Engelliler Günü" olduğunu hatırlatarak, Önal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.