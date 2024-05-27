Sağlık

Etlik Şehir Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi kursu

ANKARA - Etlik Şehir Hastanesi'nde Türk beyin ve sinir cerrahisi camiası için oldukça önemli bir yere sahip olan damar içerisinden beyin damar hastalıkları tedavisi (kapalı) ameliyat kursu gerçekleştirildi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi tarafından beyin ve sinir cerrahisi cerrahlarına yönelik 'canlı olgular eşliğinde nöroendovasküler beyin ve sinir cerrahisi kursu' düzenlendi. 24 - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kursta yapılan beyin ve sinir cerrahisi operasyonları Türkiye'nin dört bir yanından gelen cerrahlara, Etlik Şehir Hastanesi konferans merkezinde yapılan canlı yayın ile izletildi. Etlik Şehir Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi kliniği idari sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Erhan Türkoğlu ekibiyle beraber gerçekleştirdiği operasyonun ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, "Etlik Şehir Hastanesi çatısı altında serebrovasküler hastalıkların yani beyin damar hastalıklarının ki bunların özellikle beyin ve sinir cerrahisini ilgilendiren kısımları beyin baloncukları, anevrizmalar, damar yumakları ve arter ve venler arasında ilişki olarak ifade edebileceğimiz arteriovenöz fistüllerin kapalı yöntemlerle tedavisiyle ilgili bir etkinlik yapmaktayız" dedi.

"Türkiye'nin dört bir yanından 70'e yakın beyin ve sinir cerrahisi uzmanı bu kurs için geldi"

Türkoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu etkinliğin önemi Türk beyin ve sinir cerrahisi camiası için oldukça önemli olan ve tedavilerinde oldukça önemli roller üstlenen beyin ve sinir cerrahları için gerçekleştirilen ilk etkinliklerden bir tanesi olması. Aynı zamanda bu konseptte floroskopi altında inme merkezinde canlı olarak tedavi edebildiğimiz hastaların görüntülerini konferans salonuna aktarıp vakalarımızı orada paylaşarak meslektaşlarımızın da bu tedavileri görebilmelerini, bu tedaviler hakkında fikir sahibi olabilmelerini ve bu tedavileri yapabilmeleri için ilk adımlarını atmış olmalarını sağlamış oluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından 70'e yakın beyin ve sinir cerrahisi uzmanının katıldığı 24-25 Mayıs tarihleri arasında yürüteceğimiz kursumuzda ekibimizle beraber buna anestezi ekibimiz de dahil olmak üzere 10'a yakın farklı vasküler damarsal patolojide olan hastaların tedavilerini uzman arkadaşlarımız izleme şansı bulacaklar."