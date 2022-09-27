Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor

27.09.2022 18:00
Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor

Son dakika haberlerine göre Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyorANKARA'nın Keçiören ilçesinde yapılan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yapılan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Hastanenin toplam kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129 metrekareyi kapsıyor. 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip olan Etlik Şehir Hastanesi'nde, bin poliklinik, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı ve 3 bin 359 servis yatağı bulunuyor. Hastane ayrıca, Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, Ankara'nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, Ankara'nın en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, Ankara'nın en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi, kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi olma özelliğinin yanı sıra tüm vücutta kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemi Cyberknife teknolojisine sahip.

Görüntü dökümü:

- Hastane personeli

- Ameliyathane ve poliklinikler

- Drone görüntüsü

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Etlik Şehir Hastanesi, yarın hizmete açılıyor - Son Dakika

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