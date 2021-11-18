Üye Girişi
Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu - Son Dakika

Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu

18.11.2021 10:27

Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu 93 yaşındaki Mustafa amca "Ölmek istiyordum ölemiyordum. Yeniden hayata döndüm" Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki yaşlı adam, koldan yapılan anjiyo ve takılan stent sayesinde yeniden hayata döndü.

Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu

93 yaşındaki Mustafa amca "Ölmek istiyordum ölemiyordum. Yeniden hayata döndüm"

İSTANBUL - Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki yaşlı adam, koldan yapılan anjiyo ve takılan stent sayesinde yeniden hayata döndü. Tedavisinin ardından konuşan yaşlı adam "Ölmek istiyordum ölemiyordum. Kendimi terk etmiştim ama şimdi yeniden hayata döndüm" dedi.

İstanbul'da tek başına yaşayan 93 yaşındaki Mustafa Fazıl Kıranlıoğlu geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirdi. Şiddetli göğüs ağrısı yaşayan yaşlı adam şans eseri oğlu tarafından bulundu ve hastaneye yetiştirildi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından amcanın anjiyo olması planlandı. Ancak ileri yaşı nedeniyle normal kasıktan yapılan anjiyonun yüksek risk içermesi nedeniyle bu işlemin koldan yapılması gerektiğine karar verildi. Mustafa amca, koldan yapılan anjiyo ve takılan stent sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Ölmek istiyordum ölemiyordum

Yaşadığı ağrılar nedeniyle ölmek istediğini belirten 93 yaşındaki Mustafa Fazıl Kıranlıoğlu ise "Buraya gelmeden önce hayatım ağrıyordu. Ölmek istiyordum ölemiyordum. ve kendi kendimi terk ettim. Aileme de seslenmedim biran önce öleyim diye. Allah'tan ki tesadüfen geldiler fark ettiler de beni buraya getirdiler. Ellerine verdiler ve beni evelallah kurtardı. Şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki doksan yaşı bitirdim ikinci doksana başlıyormuş gibi hissediyorum kendimi gayet iyiyim" diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Okay Abacı "Mustafa bey bize göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Yapılan bir değerlendirmede bir kalp krizi geçirdiğini saptadık. Tabi biz bu hastanın yakınlarıyla yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucu işlemin riskini de anlatıp hastamıza koroner grafi işlemi yapmaya karar verdik. İleri yaşta hastalarda koldan anjiyo yapmanın da bazı zorlukları var. Özellikle damar yapısının çok kıvrımlı olması nedeniyle bu hastalarda anjiyo yaparken zorlanıyoruz. Biz Mustafa beye ileri yaşlı olması nedeniyle ve çok kireçli bir damar yapısına sahip olması nedeniyle koldan anjiyo işlemi yaptık. Kireçli damar olması da bize bazı dezavantajlar oluşturuyor. Özellikle stent işlemi yaparken veya balon işlemi yaptığımız sırada damar yırtılmasına sebebiyet vererek hastada ölüme kadar giden bir duruma sebebiyet verir. Bu yüzden biz o bölgeye stent koymadan önce oranın güzel bir şekilde hazırlanması lazım. O kirecin orda iyice parçalanıp stenti o şekilde koymamız lazım. Yoksa koyacağımız stentin hiçbir avantajı olmayacak hastamıza. Tabi bizim normal elimizde var olan balonlarla yaptığımızda yeteri kadar bir açıklık sağlayamadık. Elimizde bazı özel malzemelerle özel balonlarla orayı güzel bir şekilde hazırladıktan sonra stent işlemini gerçekleştirdik ve yaklaşık bu işlem on beş dakika kadar sürdü ve işlemi bu şekilde başarılı bir şekilde sonlandırdık. Daha önceki dönemlerde bu hastaya stent koymayı bırakın anjiyo grafi işlemi bile yapmak istemiyorduk. Çünkü işlem riski çok yüksekti. Artık teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte rahat bir şekilde hem anjiyo grafi işlemi yapabiliyoruz. Uygun malzemeye sahip olan kardiyoloji birimlerinde de bu işlemler çok rahat bir şekilde artık yapılabilmekte" diye konuştu.

Türkiye'de sağlık turizminin de önemli bir noktaya geldiğini söyleyen Abacı, "Normal bir anjiyo grafiden farklı olarak ileri yaştaki bu hasta grubunda özellikle riskli hasta grubuna bazı özel malzemeler kullanılabilmekte. Bu özel malzemeye hastanemiz sahip ve biz bu özel malzeme sayesinde çok yüksek riskli hem ülkemizden hem de yurtdışından hastalara bu işlemi kolaylıkla yapabilmekteyiz. Sayılarımız giderek artmakta özellikle yapmış olduğumuz komplike işlemlerle birlikte hem hastaya daha rahat hastalar hem konforlu güvenli bir şekilde hastanemizden ayrılıyorlar hem de işlemlerimiz başarılı olmaktadır. Yaşlanmayla birlikte yaşlılığın ilerlemesiyle birlikte artık hastaların kaderine terk edilmemesi lazım bizim elimizden geldiği kadar bu hasta grubuna kaliteli bir yaşam sunabilmeliyiz. Hastaları kaderine terk etmeyip gerekirse anjiyo grafi işlemleri yapıp uygun malzemelerle uygun işlemi yapmamız gerekmektedir" dedi.

Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu
Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu
Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu
Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu

Kalp Krizi, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın 10:32 Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok 10:28 Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor 10:25 Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor
Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı 10:16 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi 09:05 İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 07:23 "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir

Son Dakika Haberleri
10:35 Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar
10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
10:28 Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok
10:26 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?
10:25 Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor
10:19 Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması
10:15 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı
10:02 Bill Gates koronavirüsün ne zaman biteceğini açıkladı
09:56 Yargı dizisinde yeni yüz
09:50 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar         
10:36
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması         
10:20
Yargı dizisinde yeni yüz Yargı dizisinde yeni yüz         
09:56
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz         
08:09
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 10:45:17. #1.12#
SON DAKİKA: Evinde kalp krizi geçiren 93 yaşındaki adam, koldan anjiyo yapılarak hayata tutundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement