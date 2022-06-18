Evlat özlemi Diyarbakır'da son buldu... Kombine tedavisiyle gebelik müjdesi aldı - Son Dakika
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Evlat özlemi Diyarbakır'da son buldu... Kombine tedavisiyle gebelik müjdesi aldı

18.06.2022 11:49

Evlat özlemi Diyarbakır'da son buldu.

Evlat özlemi Diyarbakır'da son buldu... Kombine tedavisiyle gebelik müjdesi aldı

DİYARBAKIR - Bingöl'de yaşayan Ayşe ve Turan Arlı çifti ileri yaş, yumurta tembelliği ve sperm faktöründen kaynaklı evlat sahibi olamadı. Diyarbakır'da kombine tedavi ile gebelik müjdesi aldı.

Bingöl'de yaşan 42 yaşındaki Ayşe Arlı ileri yaş ve yumurta tembelliği eşi Turan Arlı ise sperm faktöründen kaynaklı normal yollardan çocuk sahibi olamadı. Bir buçuk yıl aradan sonra arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. PRP, akupunktur, fitoterapi, sperm detoks ve tüp bebek kombinesi ile gebelik müjdesini aldı.

"Matem havası bayram havasına döndü"

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, umutsuzluğa kapılan çift aldıkları tedaviler ile evlerindeki matem havasının bayram havasına dönüştüğünü kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız yumurta tembelliği nedeniyle şehir dışından arkadaş tavsiyesiyle bize başvurdu. Hasta ileri yaş ve yumurta tembelliği olduğu için ciddi bir umutsuzluk oluştuğunu görmüştük. Hasta direk tüp bebek tedavisi için gelmişti, fakat biz ön tedavi ile yumurta gençleştirmek için PRP tedavisi yaptık. Daha sonra hastaya özgü tedaviler ile yumurta büyümesi için dozunda işlem yaptık daha sonra akupunktur işlemi gerçekleştirdik. En son olarak ramin içerisine PRP yaparak tüp bebek işlemi ile transfere geçtik. Hasta çevrede yaşı ileri olmasından ve yumurta kalitesi düşük olmasından kaynaklı çocuğunun olamayacağını söylendiğini ve ciddi bir kaygı içerisine girdiğini gördük. Transfer yapıldıktan sonra gebelik haberini aldık, bizim için müthiş bir sevindirici haberdi. En sonda keseyi gördük ve bugün en mutlu anımızdı. Hasta gözlerine inanamadı, daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Bu tür haberlere tanıklık etmek mesleki heyecanımızı daha da artırıyor. O yüzden sloganımız doğru hekim, klinik ve tedavi çok önemli. Hastaya doğru tedavi başarının ana anahtarı bunlardan geçtiğini vurgulamak istiyorum. Lütfen hastalar umutsuz olmasınlar, her zaman içerisindeki umutları yeşertsinler, Rabbim inşallah hayırlı haberleri verir" dedi.

Anne olacağı için çok mutlu

42 yaşındaki ileri yaş ve yumurta tembelliği olan Ayşe Arlı, anne olacağı için çok mutlu olduğunu belirtti. Arlı, "Çocuğum yumurta tembelliği, eşimde sperm düşüklüğü ve ileri yaş nedeniyle olmuyordu. Çare veren Allah, Hakan hocaya geldim oda yardımcı oldu. Çok mutluyum herkese tavsiye ediyorum. Allah herkese nasip etsin, çocuğu olmayan herkes bu doktora gelsin" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Evlat özlemi Diyarbakır'da son buldu... Kombine tedavisiyle gebelik müjdesi aldı - Son Dakika

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