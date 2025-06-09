Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu:

"Dünden bugüne iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif yönde de bir gelişme yok"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper:

"Yarın artık hayat normal rutinine dönecek, dışarıdaki ziyaretçi akınını azaltma noktasında herkesten yardım bekliyoruz"

MANİSA - Evinde elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumunda herhangi bir değişim olmadığı açıklandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Dünden bugüne iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif yönde de bir gelişme yok" diyerek iyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamaların uygulandığını ve şu aşamada uyandırmayı düşünmediklerini söyledi.

Bayramın ilk günü akşamında evindeki havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 70 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımdaki tedavisi 60 saati geride bıraktı. Başkan Zeyrek'in son sağlık durumuyla ilgili Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu bilgilendirmede bulundu.

"Durumunda herhangi bir gelişme yok"

Ferdi Zeyrek'in yoğun bakımdaki 60 saati geride bıraktığını aktaran Prof. Dr. İsmet Topçu, "Ferdi Zeyrek başkanımızın hastaneye yatışının 60. saati ve tedavi sürecinin 3'üncü gününe girdik. Bildiğiniz üzere elektrik akımına kapılması sonrası yaklaşık 70 dakika yapılan kalp ritmi canlandırma, canlandırma sonrası alınan yanıt sonrası yoğun bakım süreci devam ediyor. Bugün itibariyle dünden daha farklı olarak tedavimiz yine yoğun bakımda üst düzey devam ediyor. Ama dün ile bugün arasında bakıldığında iyi yönde bir gelişme yok. Ama negatif yönde de bir gelişme yok. Mevcut tedavisi, yine mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Söyleyeceğim, bunun dışında tüm teknik ekip, ekipman anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Onlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama söylediğim gibi yine hem kalbinin hem akciğer oksijenlenmesinin sağlanması, bir de böbreklerin diyaliz fonksiyonlarının sürdürülmesi işlemleri ve yoğun bakımda devam ediyor. Bunlarla ilgili tüm bilgilendirmelerle yine gerek başka konularda uzmanlarıyla birlikte değerlendirmelerle süreç devam ediyor. Dünden daha farklı bir gelişme maalesef yok. Yeni bir gelişme yok. Tabii bu süreçte başta rektörümüz yine Sayın Valimiz artı Bakanımız, Bakan yardımcılarımız sürekli olarak istişare halindeyiz. Onların destekleri hem çalışan ekibimizin motivasyon anlamında çok değerli." dedi.

Bir gazetecinin ilk 48 saat ve 72 saat hakkındaki sorusunu yanıtlayan Topçu, "İlk 48 saatte şu olur, 72 saatte şu olur tarzında bir şey olmuyor. Öyle bir sınıflandırma yok. Bunlarda tabii bu çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım süreçlerini takibinde şu an sadece hayatta kalması için ve oluşabilecek komplikasyonun önlenmesi adına devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde organ, hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Tabii bunların iyileşmesi için gerekirse oksijenlenmesi ya da destek, kalbin daha iyi atması anlamında ya da beynin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında desteklerde bulunuyoruz. Ama bu sürecin bir ifadesi olmuyor. Yani 'şu saat itibariyle şu olur, şu saat olmazsa şu olmaz' şeklinde bir derecelendirme doğru bir derecelendirme değil. Böyle bir şey de yok. Sınıflandırma da yok. Şu an dediğim gibi yoğun bakım tedavisi süreç devam ediyor. İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar uygulanıyor. Geldiği saat itibariyle zaten diyalize bağlanmıştı. Destek anlamında. Sonuçta tabii belli bir süre organ perfüzyonu ya daha doğrusu organların beslenmesini sağlayacak şey yoktu. Çünkü uzunca bir süre kalbi durmuştu bildiğiniz üzere. Tabii bu da sonuçta tüm organlar olduğu gibi böbreğin de beslenmesini etkiledi. Böbreğin fonksiyonlarını yapmasını da engelledi. Bu yüzden biz geldiği saat itibariyle yapay diyaliz yaptık. Hasta başında uygulanabilen yöntemle diyaliz yaptık. Bunun da vücudundaki kanın ya da zararlı maddelerin filtre edilmesini, vücuttan atılmasını veya idrar çıkartılmasını sağlamayı devam ediyoruz." diye konuştu.

"Alanından uzmanlardan destek alıyoruz"

Bir gazetecinin oluşturulan Bilim Kurulunu sorması üzerine Başhekim Topçu, "Bilim kurulu şimdi şöyle, o resmi bir bilim kurulu şeklinde değil ama tabii bu konuda çok deneyimli, çok tecrübeli, bilinen, herkes için kamu önünde bilinen uzmanlardan, değişik branşlardan, kalp cerrahisinden, kardiyolojiden, dahiliyeden, anesteziden, yoğun bakımlardan, bu uzmanlar nörolojiden, beyin cerrahisinden, bu ekiplerden yine bakanlığın da tavsiye ettiği ya da bizlerin ulaşabildiği ya da bizlere ulaşan uzmanlardan bir grup oluşturuldu. Bu grup sırasında aslında tartışılıyor. En doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Bu sonrasında oluşturulan ortak akılla bu tedavi sürecini devam ettiriyoruz."

"Şu an için uyandırmayı düşünmüyoruz"

Bir gazetecinin Ferdi Zeyrek'in uyandırma işleminin ne zaman başlayacağıyla ilgili sorusu üzerine Topçu, "Tedavide şu aşamada onu düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Daha doğrusu bu tabii benim kanaatim değil. Ben sözcü gibi burada sizlere hitap ediyorum. Ekip ortak kararı şu an için hayati fonksiyonlarını sağlama üzerine odaklanmış durumdayız. Daha sonrasında tabii ki uyandırma süreci o aşamada sağlanacak. Yani ilk 72 saatin ardından da uyutulmaya devam edilebilir. Hasar olmasa zaten bu işte kalbine akciğerlerine ya da böbreklerine destek olmazdık. Onlarda hasarlanma var. Maalesef hasarlanma var. Tabii ki bu ciddi elektrik yanığı yüksek voltajlı bu hasarlanma mevcut." dedi.

"Ziyaretçi akınını azaltmak gerekiyor"

Başhekim Topçu'nun ardından söz alan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise şunları söyledi: "Dualarınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tüm Celal Bayar çalışanlarına, sağlık çalışanlarına, sağlık emekçilerine, bakanlığımıza, valimize, sağlık müdürlüğümüze çok çok teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Türkiye'den akın akın insanlar geliyorlar buraya. Hani iyi niyetlerini, dualarını bildirmek için dışarıda insanlar dua ediyorlar. Sabahtan akşama kadar sürekli gelenimiz, gidenimiz, yakın çevredeki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, herkes burada. Sayın genel başkanımız sabahtan itibaren gece yarılarına kadar burada hep birlikte bekliyoruz. Gelen kişilerin iyi dileklerini kabul etmek için hep birlikte buradayız. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sadece ben, bir il başkanı olarak şunu rica etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki burası bir hastane ve bugün bayramın son günü. Yarın artık hayat normal rutinine dönecek ve biliyorsunuz ki Celal Bayar Üniversitesi'nde günlük 6-7 bin hasta ve yakınlarının giriş ve çıkışları var. O yüzden bu konuda biraz daha hassasiyet isteyeceğiz artık. Çünkü evet bayramda biraz daha burası bize ait gibiydi ama başka hastaların da öncelikleri olduğunu, herkesin hastasının kendisi için çok kıymetli olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu konuda hassasiyet de rica ederim. O yüzden biraz daha artık dışarıdaki ziyaretçi akını azaltma noktasında herkesten dua bekliyoruz. Herkes lütfen iyi dileklerini, iyi enerjilerini, güzel dualarını bizlere gönderirse bizim için çok kıymetli."