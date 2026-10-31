Fethiye'de TOKİ konutlarının su kesintisi için 3 milyon TL'lik hat yapılıyor - Son Dakika
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Fethiye'de TOKİ konutlarının su kesintisi için 3 milyon TL'lik hat yapılıyor

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Fethiye\'de TOKİ konutlarının su kesintisi için 3 milyon TL\'lik hat yapılıyor
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MUSKİ, Fethiye Karaçulha'daki TOKİ konutlarında yaşanan su kesintileri için yaklaşık 3 milyon TL'lik yatırımla bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı yapıyor. Tamamlanınca bölgedeki 225 konutun su ihtiyacı karşılanacak ve kesintilerin önüne geçilecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi amacıyla MUSKİ tarafından yaklaşık 3 milyon TL'lik yatırımla yeni içme suyu hattı yapılıyor.

Karaçulha Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yüklenici firma tarafından yapılan sondaj kuyusu ve içme suyu deposunun ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle sık sık su kesintileri yaşandı. Vatandaşların içme suyu altyapısının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılması ve sistemin kurum tarafından işletilmesi yönündeki talepleri üzerine çalışma başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sorunun bir an önce çözülmesi yönündeki talimatı doğrultusunda harekete geçen MUSKİ ekipleri, Karaçulha Ana Deposu'nun yanına terfi istasyonu kurarken, bin 200 metrelik yeni içme suyu hattının yapımına da başladı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla bölgedeki 225 konutun içme suyu ihtiyacının karşılanması ve sık yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fethiye'de TOKİ konutlarının su kesintisi için 3 milyon TL'lik hat yapılıyor - Son Dakika
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