Fidan Sevdalısı Sağlık Memuru - Son Dakika
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Fidan Sevdalısı Sağlık Memuru

Fidan Sevdalısı Sağlık Memuru
03.07.2025 11:29
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Diyarbakır'da 25 yıldır fidan diken Harun Tutuş, gelecek nesillere yeşil bırakmayı amaçlıyor.

DİYARBAKIR'da sağlık memuru Harun Tutuş (35), 10 yaşındayken başladığı fidan dikmeye 25 yıldır devam ediyor. Bulduğu her boş alana fidan diken Tutuş, "Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak adına bunu yapıyorum" dedi.

Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık memuru Harun Tutuş, 10 yaşındayken okuduğu okulun bahçesinde ağaçların az olduğunu görüp bulduğu fidanları dikmeye başladı. Tutuş, liseye geçtiğinde de İlçe Orman Müdürlüğü ve belediyelerden temin ettiği fidanları bulduğu boş alanlara dikmeye başladı. 25 yılda yüzlerce fidanı toprakla buluşturan Harun Tutuş, "Aralıksız fidan dikimi yapıyorum. Her yıl düzenli olarak fidan dikimi yapıyorum. Gittiğim ortaokulun bahçesinde ağaçlar olmadığı için daha o yaşta bile nerde bir fidan görürsem, getirip okulun bahçesinde dikiyordum. Sonra liseye geçince, lise bahçesinde ağaç olmadığı için, İlçe Orman Müdürlüğü ve belediyelere gidip fidan alarak, okulun bahçesine dikiyordum. Her şey okulun yeşil olması içindi" diye konuştu.

'İNSANLAR BANA DUA EDİYORLAR'

Diktiği fidanların büyüyüp gölge oluşturduğunu, insanların da o gölgelerde dinlendiğini gördüğünde büyük mutluluk duyduğunu belirten Tutuş, "Ara ara fidan diktiğim okulların önünden geçtiğimde, o büyüyen ağaçların altında dinlenen insanları görünce çok mutlu oluyorum. Her yıl yüzlerce fidan dikiyorum. Evimizin bahçesi beton olmasına rağmen kamyonlar halinde toprak getirip döktükten sonra orayı yeşillendirdim. O kadar güzelleştirdim ki, insanlar sonradan görünce oranın olduğuna bile inanamadılar. Yaşadığım yer olmamasına rağmen burada da ağaç dikimi yapıyorum. Doğanın bütünlüğünü korumak adına, ekolojik dengeyi korumak adına bunu yıllarca yapıyorum. Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmak adına bunu yapıyorum. İnsanlar bana dua ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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