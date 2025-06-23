Fransa'da birçok markette satılan iki markaya ait hindi kıymada salmonella bakterisi tespit edilmesi üzerine, ürünlerin acil toplatılması kararı alındı.
Fransa'da marketlerde satışa sunulan Maître Coq ve Volandrie markalarına ait 350 gramlık hindi kıyma ürünlerinde yapılan denetimlerde salmonella bakterisi tespit edildi. Yetkililer, salmonella tespit edilen hindi etlerinin ölümcül gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirterek, ürünlerin acil toplatılması kararını aldı.
Salmonella, insanlarda gıda zehirlenmesine yol açan ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ağır seyreden bir bakteridir. Enfekte yiyeceklerin tüketilmesinden sonra birkaç saat ile birkaç gün içerisinde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler görülebilir.
Son Dakika › Sağlık › Fransa'da iki ünlü markanın kıymasında salmonellla tespit edildi - Son Dakika
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