Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak - Son Dakika
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Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak

21.05.2022 18:46

Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak Fransa'da boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma alınan 6 yaşındaki Türk vatandaşı Akif Özer Sağlık Bakanlığına ait özel ambulans ile Türkiye'ye getirildi.

Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak

BURSA - Fransa'da boğulma tehlikesi geçirip yoğun bakıma alınan 6 yaşındaki Türk vatandaşı Akif Özer Sağlık Bakanlığına ait özel ambulans ile Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na ait uçak ambulans ile Fransa'nın Strazburg şehrinden alınan Akif Özer Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

9 Mayısta Fransa'da boğulma tehlikesi geçirerek yoğun bakıma alınan 6 yaşındaki Akif Özer'in babası Bülent Özer'in talebi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı ambulans jeti minik hastayı alması için Fransa'ya yolladı.

Akif'i alıp Strazburg şehrinden havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans jet 16,40 sularında Bursa Yenişehir havaalanına iniş yaptı.

Akif Özer havaalanında bekletilen özel ambulans ile Bursa şehir hastanesinde tedavi edilmek üzere yola çıktı. Özer için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak
Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak
Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak
Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak

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Bursa'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Bursa'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri başladı Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'dan ambulans uçakla getirilen minik hasta Bursa'da tedavi olacak - Son Dakika
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