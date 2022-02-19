Üye Girişi
Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti - Son Dakika

Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti

19.02.2022 01:52

Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu.

Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti

ELAZIĞ - Elazığ spor'un genç futbolcusu Selim Enes Özeren'in iki buçuk yıl içerisinde 3 kez ön çapraz bağı koptu. Başarılı geçen ameliyat sonrası futbolcu taburcu edilirken, tedaviyi üstlenen Medical Park Elazığ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burhan Taneli uygun olmayan koşul ve zeminlerde yapılan sporun ve yoğun antrenman temposunun ön çapraz bağın kopmasına sebep olabildiğine dikkat çekti.

Elazığspor'un 23 yaşındaki genç futbolcusu Selim Enes Özeren'in son iki buçuk yıl içerisinde hem sağ hem de sol diz çapraz bağları koptu. Bu süre zarfında iki dizinden de ameliyat olan Özeren, son olarak takımıyla gittiği Antalya'daki kampta da sakatlık yaşadı. Sol dizinin çapraz bağı kopan genç futbolcu Elazığspor'un sponsoru olan Medical Park Elazığ Hastanesine sevk edildi. Elazığspor'un başarılı orta saha oyuncusu burada Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burhan Taneli tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Antrenmana dikkat

Op. Dr. Taneli ön çapraz bağı kopmasına neden olan en büyük etkenlerin, uygun olmayan koşul ve zeminlerde yapılan spor ve yoğun antrenman temposu olduğunu belirtti. Op. Dr. Burhan Taneli, "Elazığsporlu profesyonel sporcu Enes Özeren bundan iki buçuk yıl önce de çapraz bağını kopardıktan sonra hastanemize başvurdu. Cerrahi sonrası tekrar kopardı. İkinci cerrahi operasyonunda sağ dizindeki tedavisini ben üstlenmiştim. İki senedir de futbol oynuyordu ama bu sefer sol dizinin çapraz bağı koptu. Daha sonra da hastanemize geldi. Dün itibariyle kendisini ameliyat ettik ve başarılı operasyon sonrası hemen bir gün sonra egzersizlere başladı. İnşallah kısa sürede futbola dönecektir" dedi.

40 yaş altındakilere cerrahi müdahale gerektiriyor

Ön çapraz bağı kopmalarının sadece futbolcularda değil, diğer bütün sporlarda da rastlanan bir sakatlık durumu olduğunun altını çizen Op. Dr. Burhan Taneli, "Bu sakatlığa en çok sebep olan durum istatistiklere göre ön adale gruplarının eşit olmayarak kuvvetlendirilmesi, ikincisi kuvvetsizlik ve üçüncüsü de yoğun antrenman temposudur. Bunların hepsi ön çapraz bağı kopmasına sebeptir. Ayrıca uygun olmayan koşul ve zeminlerde yapılan sporlar da çapraz bağın kopmasına sebep olabilir. Çapraz bağ kopmaları özellikle 40 yaş altındaki kişilerde cerrahi operasyon gerektirir ve mutlaka bu durumdaki hastalara ameliyat olmalarını öneririm" ifadelerini kullandı.

Elazığsporlu futbolcu Selim Enes Özeren ise "Çapraz bağ ameliyatımız güzel geçti. Bu üçüncü çapraz bağ ameliyatım. Sağ dizimdeki ikinci operasyonumu ve şimdi de sol dizimde kopan çapraz bağ ameliyatımı Op. Dr. Burhan hocamız yaptı. Ameliyatım başarılı geçti. İnşallah, çalışmalarımı düzenli ve sık bir şekilde gerçekleştirip en kısa sürede futbola döneceğim" şeklinde konuştu.

Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti
Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti
Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti

YORUMLAR
500
Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti Elazığspor'a Levent Eriş'ten kötü haber Elazığspor'a Levent Eriş'ten kötü haber Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı Elazığspor, maç biletlerini 1 lira yaptı

Elazığspor, Ameliyat, Antalya, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:59:22. #1.11#
SON DAKİKA: Futbolcunun 3 kez çapraz bağı koptu... Uzmanlar 'Antrenman' detayına dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement