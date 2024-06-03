Gaziantep Nurdağı'nda Yeni Devlet Hastanesi İnşası Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep Nurdağı'nda Yeni Devlet Hastanesi İnşası Tamamlanmak Üzere

Gaziantep Nurdağı\'nda Yeni Devlet Hastanesi İnşası Tamamlanmak Üzere

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar gören Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşası sona gelindi. İnşaatı yürüten firma mühendislerinden Semih Arslan, hastanenin yüzde 98'inin tamamlandığını ve yakında hasta kabulüne başlanacağını belirtti.

03.06.2024 15:35
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşasında sona gelindi.

Depremde ağır hasar gören Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından ilçede sahra hastanesi ve mobil sağlık uygulamasıyla vatandaşlara hizmet verildi.

Yıkılan binanın olduğu alana yapılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşaatını yürüten firmanın mühendislerinden Semih Arslan, gazetecilere, yapının yüzde 98'inin tamamlandığını söyledi.

Hastanenin 17 bin metrekare alan üzerine 2 katlı ve çelik konstrüksiyon olarak yapıldığını belirten Arslan, "Hastanemizde 12 poliklinik odası, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathane bulunuyor. Hastane büyük oranda tamamlandı, yakında hasta kabulüne başlayacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep Nurdağı'nda Yeni Devlet Hastanesi İnşası Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Nurdağı'nda Yeni Devlet Hastanesi İnşası Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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