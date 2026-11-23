Şehitkamil Belediyesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi arasında, diyabet hastalarının kan şekeri takibini kolaylaştırmak amacıyla "Glukoz Ölçüm Sensör Bağışı Protokolü" imzalandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde düzenlenen protokol kapsamında, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Eğitim Kliniği bünyesindeki Diyabetik Ayak Merkezi'nde yatarak tedavi gören ve sensör ihtiyacı bulunan hastalara glukoz ölçüm sensörleri sağlanacak.

Sensörler sayesinde hastaların gün içerisinde defalarca parmaklarından kan alınmasına gerek kalmadan glukoz seviyelerinin takip edilmesi, sağlık çalışanlarının ise elde edilen veriler doğrultusunda tedavi sürecine müdahale edebilmesi amaçlanıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, diyabetin Türkiye'nin önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle Türkiye'de her yıl yaklaşık 14 bin kişinin ayağının kesildiğini belirten Yılmaz, protokolle ihtiyaç sahibi hastalara destek olacaklarını ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu protokolle hastalarımıza sensörler takılacak. Hastalarımızın günlük, anlık, hatta dakika ve saniyelik verilerini burada, Şehir Hastanemizde bilgisayardan görebileceğiz. Hastaya buna göre müdahale edebileceğiz. Bu çok büyük bir iş. Biz de bu sensörleri protokol kapsamında hastanemize vereceğiz. Özellikle dar gelirli diyabet hastalarımızın bu imkandan yararlanmasını sağlayacağız. Gaziantep Şehir Hastanesi yönetimine ve emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum."

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da protokolün diyabet hastalarının tedavi süreçlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı ve Diyabetik Ayak Merkezi Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Mesut Özkaya ise diyabetik ayak hastalığının ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini, hastaların yaşam kalitesinin artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.