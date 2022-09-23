Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te tamamlanacak - Son Dakika
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Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te tamamlanacak

23.09.2022 14:43

Gaziantep'te günde 18 bin kişiye hizmet verecek 1875 yatak kapasiteli şehir hastanesinin inşaatına başlama töreni düzenlendi.

Gaziantep'te günde 18 bin kişiye hizmet verecek 1875 yatak kapasiteli şehir hastanesinin inşaatına başlama töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, hastane bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük 4. şehir hastanesinin Gaziantep'te yapıldığını, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Kentte devam eden 1000 yataklı 3 hastanenin olduğunu, planlanan 600 yataklı 2 hastanenin daha bulunduğunu dile getiren Gül, "7 hastaneden oluşan 1875 yataklı Türkiye'nin en büyük 4. şehir hastanesi kentimize kazandırılmış oldu. Bunları üst üste koyduğumuzda yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesine ulaşıyoruz. Bununla birlikte hedefimiz olan sağlıklı şehir, sağlıkta bölgenin merkezi olma ideallerine kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

Fatma Şahin

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin her alanda olduğu gibi sağlıkta da bölgenin merkezi olduğunu, şehir hastanesinin bazı sebeplerden dolayı belirlenen tarihte bitmediğini söyledi.

Şehir hastanelerinin öneminden bahseden Şahin, "Burası bizim en yumuşak karnımız. Cidden çok zor iş. Daha önceki ortaklarda yaşanan sıkıntıları ben belediye başkanı olarak iyi biliyorum. Ortaklar arasında güven sorunu vardı. Ama inanıyorum ki bu işi yaparsa bu şirketler yapar diyorum." dedi.

2023'ün haziran ayında hizmete açılacak

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak da söz konusu hastanenin inşaatının bir "yılan hikayesine" dönüştüğünü anlattı.

Yeni bir sayfa ve projeler hazırladıklarını belirten Ilıcak, yaklaşık 1 yıl önce kente gelerek hastane hakkında hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Yerel yönetimin projenin tekrar ayağa kaldırılması için ciddi destek verdiğini aktaran Ilıcak, şöyle konuştu:

"Buradaki yatırımcıların paralarını vererek hisselerini devraldık. Bugün karşınıza bütün sorunları çözmüş olarak çıktık. Bugün bu yılan hikayesine son vermeye geldik. Genelde böyle işlerde bizim bir pazarlığımız olur. Biz deriz 'şu projeyi 24 ayda bitireceğiz'. Genelde Sayın Cumhurbaşkanımız 'şu gün bitireceksin' der, biz de hep o günde bitirmişizdir. İnşallah 2023 Haziran'da bitireceğiz. Herkesin inancı tam. Huzurlarınızda emeği geçenlere çok teşekkür ederim."

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şehir hastanesinin Gaziantep'e ve bölgeye ciddi anlamda büyük katkı vereceğini ifade etti.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından hastane inşaatını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te tamamlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te tamamlanacak - Son Dakika
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